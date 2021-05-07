Вильнюс объявил о регистрации лиц 35+ на вакцинацию от COVID-19

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В пятницу самоуправление Вильнюса объявило о начале регистрации лиц в возрасте 35 лет и старше на вакцинацию от COVID-19 прививкой AstraZeneca.

По словам представителя самоуправления по связям с общественностью Паулюса Вайтекенаса, жителей этой возрастной группы регистрируют с утра пятницы, их вакцинация состоится в субботу, центры вакцинации столицы работать будут и в воскресенье.

«Сейчас мы имеем около 6 тысяч доз вакцины AstraZeneca, вакцинация начнется завтра», — сказал П. Вайтекенас.

В системе регистрации самоуправления в пятницу к 10 часам утра было заявлено около 4130 свободных мест.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в четверг объявил о планах начать вакцинацию лиц в возрасте 35 лет и старше. По его словам, переход к этой группе поддержал и министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Р. Шимашюс также предупредил, что в случае большого наплыва желающих зарегистрироваться, система в пятницу может работать с перебоями.

Информация ЛК по сообщению BNS