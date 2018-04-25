Столица планирует завершить реституцию земли

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Процесс, который продолжался три десятилетия, не позволял законным владельцам диспонировать потерянным в советское время имуществом, а для столицы был словно тяжелый якорь при планировании развития города, наконец-то закончится.

Самоуправление города Вильнюса сообщает, что отобрало и вскоре передаст Национальной земельной службе (НЗС) более двух с половиной тысяч участков, занимающих 442 гектара территории города. Таким образом уже в следующем году должна быть закончена беспрецедентная по объему и продолжавшаяся с восстановления независимости операция по возвращению земли владельцам в Вильнюсе.

«Неслучайно прежние руководители города затягивали данный процесс, а некоторые эксперты даже не верили в то, что процесс реституции можно закончить в быстро развивающемся городе, в котором не прибавляется свободной земли. Потребовалось почти полторы каденции и усилие всех работников самоуправления, но наконец-то удалось сбросить с Вильнюса эти оковы, а гражданам осуществить их законные надежды. Незаконченная реституция сдерживала многие процессы, планирование любого нового объекта – спортивной инфраструктуры, улиц, зеленых насаждений или общественного пространства — являлось словно прогулкой по минному полю, когда специалисты старались не заходить на эти территории, которые могут быть в списке земельных участков, подлежащих возврату. Этот процесс вскоре будет завершен, и мы сейчас знаем, какая земля остается для развития города, и с этим Вильнюс можно поздравить», – утверждал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Самоуправление столицы на свои бюджетные средства подготовило документы планирования территорий, вскоре выполнит кадастровые измерения участков и передаст документы более двух с половиной тысяч участков НЗС, которая и будет решать вопросы безвозмездного предоставления участков гражданам на правах собственности. Этот процесс займет около года, пока законные владельцы наконец-то получат свою землю. Из намеченных к возврату 442 гектаров земли уже запланирован 371 гектар, заканчивается планирование еще 71 гектара земли, и после подготовки кадастровых измерений участки будут переданы НЗС.

Самоуправление столицы еще два года назад утвердило список территорий, в котором предусмотрены 52 свободные территории государственной земли общей площадью около 426 гектаров. В этом году при подготовке общего плана было подтверждено еще 16 дополнительных территорий свободной государственной земли общей площадью 15,5 гектара. С этим списком территорий граждане, желающие за землю, имеющуюся у них на правах собственности, получить новый земельный участок в Вильнюсе, могут ознакомиться на интернет-странице https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/zemes-klausimai/.

По просьбе Вильнюсского самоуправления НЗС уточнила количество граждан, желающих получить новые земельные участки за ту землю, которой они владели в Вильнюсе до 1 июня 1995 г. Земельные участки в городе желают получить 2565 жителей, из них 2187 хотели бы получить новые земельные участки, а 378 хотели бы получить новые равноценные земельные участки.

В настоящее время в Национальной земельной службе еще не распределены переданные ранее самоуправлением 605 участков, в ближайшее время будут проведены кадастровые измерения, и будет передано службе еще около 236 гектаров общей площади для спроектированных новых земельных участков, которые могли бы получить около 1300 претендентов. Часть запланированных участков будет предназначена для коммерческой деятельности, для строительства промышленных и складских объектов, поэтому эти участки могут быть предоставлены нескольким гражданам на правах общей собственности.

Для завершения процесса восстановления прав граждан на землю в городе Вильнюсское самоуправление наметило возможность проектировать новые участки государственной земли, удовлетворить просьбы всех граждан, желающих получить новые земельные участки вместо тех, которые они имели до 1 июня 1995 года. С этой целью, в соответствии с готовящимся в настоящее время новым общим планом территории городского самоуправления, дополнительно предусмотрено еще около 50 гектаров новых территорий, планировка которых станет возможной после утверждения советом самоуправления нового общего плана. Предоставление участков, согласно очередности граждан, проводит городской отдел Национальной земельной службы.

Площадь Вильнюса составляет 40 100 гектаров, следовательно, на последнем этапе реституции намечено выделить более 1 проц. территории города.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt