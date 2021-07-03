Вильнюс подает заявку на титул Литературного города ЮНЕСКО

Такой статус может помочь городу стать более известным в Европе и в мире, поможет распространять его литературные заслуги.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс напоминает, что в литовской столице создавал и проводил встречи объединения филоматов известный польский поэт Адам Мицкевич, здесь первый сборник поэзии издал лауреат Нобелевской премии Чеслов Милош, провел детство писатель Роман Гари, и множество других известных литераторов.

Столица готовилась к подаче заявки с 2018 года, при сотрудничестве с Национальной Литовской Комиссией ЮНЕСКО, Ассоциацией издателей Литвы, Центральной библиотекой города Вильнюса.