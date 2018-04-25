Вильнюс подготовился к взятию проб на коронавирус в мобильных пунктах

«Хочу сказать, что без специальной регистрации здесь никто ничего исследовать не будет. Поэтому надеемся, что в этих трёх пунктах не будет очередей или тем более давки», – сказал П. Подерскис.

Подсчитано, что в одном мобильном пункте за день может быть взято до 100 проб. Вильнюсское городское самоуправление изыскивает возможности для приобретения реагентов, чтобы исследование можно было проводить не только в клинике Сантаришкяй, но и в поликлинике Антакальнис.

Места расположения мобильных пунктов

Первый мобильный пункт оборудован на площадке для стоянки автомобилей «Statyk ir važiuok» (пр. Саванорю 124), второй уже завтра начнёт действовать на площадке для стоянки автомобилей «Statyk ir važiuok» на улице В. Герулайчио 1, напротив бизнес-центра «Technopolis», при необходимости будет оборудован и третий – на площадке для стоянки автомобилей у первого пляжа Валакампяй.

Места выбраны с учётом требований Министерства здравоохранения – вокруг не должно быть жилых домов, рынков, магазинов, учреждений здравоохранения, автобусных остановок и других мест массового сбора людей, а площадь территории должна быть такой, чтобы не мешать движению автомобилей, а к пункту могло подъехать и ждать в очереди не менее 30 автомобилей.

В качестве мобильных пунктов в Вильнюсе будут использованы школьные автобусы, которые после использования будут дезинфицированы в соответствии с самыми высокими стандартами.

Для работающих здесь медицинских специалистов будут созданы необходимые условия для заполнения документов, хранения проб до того момента, которые другая бригада доставит их в места проведения исследований.

Движение пациентов у мобильных пунктов будет регулироваться знаками дорожного движения, полосами, оказывать помощь будут и специалисты охраны, а в дальнейшем, возможно, члены «Šaulių sąjungа».

Одновременно в одном мобильном пункте будет работать команда из трёх человек, которая каждые четыре часа будет меняться: медсестра общей практики или другой медицинский работник, который в пределах компетенции, указанной в Литовском медицинском стандарте, имеет право брать пробы, а также координатор и ассистент.

С какой целью будут проводиться исследования?

Важно знать – пробы в мобильных пунктах будут браться в соответствии со строго установленным порядком и только после получения направления специалистов.

По поводу направления можно обращаться, если у вас проявляются характерные для острой респираторной инфекции симптомы – внезапное появление по крайней мере одного из следующих симптомов: температура, кашель или затрудненное дыхание, или если за 14 дней до появления симптомов Вы вернулись из любой зарубежной страны, или после контакта с подтверждённым, или вероятным случаем заболевания COVID-19 (коронавирусной инфекции).

Что делать?

В таком случае необходимо звонить на Горячую линию по короткому номеру телефона 1808, где консультант, оценив предоставленные данные, примет решение, целесообразно ли исследовать больного. Если да, то с пациентом свяжется координатор мобильного пункта и укажет время и адрес, куда необходимо прибыть. Пациент должен быть готов предоставить свои персональные данные, в том числе и персональный код.

Необходимо обратить внимание – в мобильный пункт нельзя отправляться на такси или общественном транспорте, просим добираться исключительно на собственном автомобиле или просить помощи у близких. Доставку на специально приспособленных автобусах готово предоставить и самоуправление. Пробы для теста (из носоглотки и глотки) специалисты возьмут у сидящего в автомобиле больного.

Отправляясь в мобильный пункт, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также лист с записанным номером мобильного телефона, который необходимо положить на указанном координатором месте внутри салона автомобиля – телефонный звонок будет одной из мер для проверки личности прибывшего пациента.

После взятия пробы больной должен вернуться домой и ждать результат этого бесплатного исследования. О результатах исследования координатор информирует больного в течение 24 часов по указанному им телефону.

Обязанность самоизолироваться дома в течение 14 дней со дня прибытия в Литву или со дня последнего контакта с больным коронавирусной инфекцией сохраняется в любом случае.

Отдел маркетинга и коммуникаций, vrt@vilnius.lt