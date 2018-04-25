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TOP,Армия,Визиты,Новости

Вильнюс посетит министр армии США

Photo by The U.S. Army on Foter.com / CC BY

Президент и министр обороны Литвы в четверг планируют встретиться с министром армии США Райаном Маккарти, чтобы обсудить присутствие американских военных в регионе. 

Автор: Monica King — Ryan McCarthy-Acting Secretary of the Army, Общественное достояние, Ссылка

Министерство обороны сообщает, что с министром армии США намечается обсудить «сотрудничество Литвы и США в области обороны, присутствие военных США в регионе, совместные проекты приобретений и проекты развития инфраструктуры армии Литвы». 

Добиваясь присутствия союзников на своей территории, Литва инвестирует в развитие военной инфраструктуры. В модернизации инфраструктуры полигонов участвуют и США — как отмечает Минобороны, США инвестировали в 2017-2019 годах в Пабрадский полигон около 4,1 млн долларов. 

В прошлом году Литва подписала договор о приобретении 200 американских бронированных внедорожников на сумму  145 млн евро. Внедорожники JLTV произведет американская компания Oshkosh Defence, договор подписан с правительством США.

Посетивший в среду Польшу литовский президент Гитанас Науседа сказал, что получил заверение, что размещение военного контингента США в Польше послужит интересам безопасности всего региона. 

Президент США Дональд Трамп недавно объявил, что выведет часть американского военного континента из Германии, а некоторые из этих военных будут дислоцированы в Польше.

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