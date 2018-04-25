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Вильнюс посетит секретарь по энергетике США Р. Перри

Photo by Michael Vadon on Foter.com / CC BY-SA

В понедельник Литву посетит секретарь по энергетике США Рик Перри, сообщило в среду Министерство энергетики.

Он примет участие в энергетическом форуме высокого уровня в Вильнюсе, на который приедут министры из стран Центральной и Восточной Европы.

На мероприятии намечается обсудить, как «усилить вовлеченность правительства и частного сектора США в деле преодоления вызовов в области энергетической безопасности региона», утверждает министерство.

Министры обсудят синхронизацию энергосетей Балтийских стран с сетями материковой Европы, повышение кибернетической безопасности критической энергетической инфраструктуры, диверсификацию импорта природного газа, импорт сжиженного природного газа (СПГ) и развитие этой сферы в регионе.

Литва импортировала СПГ из США, обе страны также критикуют прокладку газопровода Nord Stream («Северный поток») по дну Балтийского моря из России в Германию.

BNS
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