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Вильнюс приглашает посмотреть 3D сказку «Снежная королева»

  • Nuotrauka vilnius.lt/Саулюс Жюра

Уникальная трехмерная рождественская сказка на большой стене Вильнюсской Архикафедры возвращается в столицу. В этом году мы увидим «Снежную королеву».  

В канун Рождества и до 29 декабря 3D сказка будет показываться  по 4 раза в день. Сеанс длится 15 минут: с 17:05 до 17:20, с 18:15 до 18:30, с 20:05 до 20:20, с 20:45 до 21:00 часа.

«В Вильнюсе есть особая традиция — каждое Рождество мы дарим новую рождественскую 3D сказку… В канун Рождества я приглашаю всех собраться на площади, чтобы увидеть сказку Х. Андерсена «Снежна королева», в которой рассказывается об истинных ценностях доброты, верности, дружбы и уверенности в себе, которых я сегодня желаю всем », — приглашает мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашиус.

  • Nuotrauka vilnius.lt

В отличие от прошлогодних сказок, впервые в этом году несколько рождественских 3D сказочных сцен будет озвучено. Это придаст повествованию еще больше глубины, оттенков и усилит чувства.

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Пьеса основана на сказке «Королева снега» всемирно известного датского писателя Х. К. Андерсена — история, которая волнует детей и взрослых. Прежде чем прийти на Кафедральную площадь, чтобы увидеть рождественскую 3D-сказку, родителям предлагается прочитать эту сказку для детей дома.

  • Nuotrauka vilnius.lt

Приходите и станьте частью Рождественской сказки в столице!

Информация vilnius.lt

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