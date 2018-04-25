Вильнюс приглашает посмотреть 3D сказку «Снежная королева»

Nuotrauka vilnius.lt/Саулюс Жюра

Уникальная трехмерная рождественская сказка на большой стене Вильнюсской Архикафедры возвращается в столицу. В этом году мы увидим «Снежную королеву».

В канун Рождества и до 29 декабря 3D сказка будет показываться по 4 раза в день. Сеанс длится 15 минут: с 17:05 до 17:20, с 18:15 до 18:30, с 20:05 до 20:20, с 20:45 до 21:00 часа.

«В Вильнюсе есть особая традиция — каждое Рождество мы дарим новую рождественскую 3D сказку… В канун Рождества я приглашаю всех собраться на площади, чтобы увидеть сказку Х. Андерсена «Снежна королева», в которой рассказывается об истинных ценностях доброты, верности, дружбы и уверенности в себе, которых я сегодня желаю всем », — приглашает мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашиус.

Nuotrauka vilnius.lt

В отличие от прошлогодних сказок, впервые в этом году несколько рождественских 3D сказочных сцен будет озвучено. Это придаст повествованию еще больше глубины, оттенков и усилит чувства.