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TOP,Виленский Вестник

Вильнюс приглашает в путешествия по разным странам

Фото vilnius.lt

Столичное руководство решило нынешним летом, раз уж не удастся путешествовать за рубежом, перенести излюбленные туристами места в столицу.

В летние выходные Вильнюс будет приглашать горожан путешествовать по разным странам. Столичные общины, гиды и организаторы мероприятий, рестораны, гостиницы и художники объединили свои силы, чтобы на родине создать необходимые условия для горожан, которые не могут уехать за границу. Цель проекта — помощь бизнесу, лишенному туристов.

«Инициатива отдыха в Вильнюсе – одно из средств подготовленного нами плана помощи для бизнеса, туризма и культуры. Сейчас очень важны творческие решения, чтобы туристический сектор выжил в условиях карантина. Важно также, чтобы у людей, лишившихся возможности отдыха за границей, появилось больше положительных эмоций. Я приглашаю в Вильнюс – вы обретете здесь радость путешествий», – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Фото vilnius.lt

Начиная с 5 июня каждую вторую неделю Вильнюс будет преображаться. Он будет создавать ауру семи излюбленных направлений отдыха — Италии, Индии, США, Франции, Испании, Германии и Японии. Для этого не придется никуда лететь. Сэкономленное на переезде время можно посвятить развлечениям и открытиям, сказано в пресс-релизе Вильнюсского городского самоуправления. «Пандемия не только принесла с собой вызовы, но и объединила нас», – сказала глава агентства Go Vilnius Инга Романовскене. По ее словам, бизнес не только готов предложить услуги, характерные для отдельных стран, но и предоставит их по доступным ценам. Более дешевые поездки гарантируют Lietuvos geležinkeliai, Kautra, BusTuras, Citybee, Unipark.

Итальянские выходные намечены на 5-7 июня. 19 июня начнутся индийские выходные, а 3 июля — американские.

Фото vilnius.lt

Этот проект осуществляется в рамках плана помощи в борьбе с последствиями пандемии.

Вильнюс начал оказывать помощь своим гражданам уже в первые недели карантина – малообеспеченным жителям была оказана социальная поддержка, также предприятия — поставщики коммунальных услуг предоставили возможность по отсрочке платежей. Особое внимание было уделено медикам.

Вильнюс принял меры, которые помогли жителям в вопросах занятости, оплаты поддерживающего лечения и ухода, позаботился о доступности психологической помощи,  а также  оказывает помощь в аренде жилья для инвалидов и лиц, оставшихся без попечителей.

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