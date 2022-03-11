Вильнюс призывает к солидарности

Вильнюс призывает всех к солидарности и оказанию помощи Украине в этот сложный период, сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления. Актуальная информация на темы безопасности постоянно обновляется на сайте https://www.lt72.lt. Мэрия предлагает позаботиться о тех, кто нуждается в помощи уже сегодня.
Вильнюсский общественный транспорт перевозит украинцев бесплатно. Для этого необходимо предъявить паспорт гражданина Украины.
Свою помощь Украине или идеи по оказанию помощи этой стране вильнюсцы могут предлагать по электронной почте: pagalbaukrainai@vilnius.lt. Наиболее ценной помощью, по всей видимости, станет расширение базы расселения, и необязательно в Вильнюсе.
Столичное самоуправление разработало план гуманитарной помощи, предусмотрены помещения, в которых можно будет разместить оставшиеся без крыши над головой украинские семьи, но пока что в довольно ограниченном количестве. В настоящий момент в удобных экономичных условиях можно было бы разместить до 1 000 человек, а с меньшим комфортом, но с соблюдением гигиенических требований – еще около 1 900 человек.
Если возникнет потребность в дополнительных помещениях, будет объявлен тендер на покупку услуг проживания.
Для оказания медицинской помощи пострадавшим украинцам город планирует направить примерно 1 000 медиков.
Вследствие изменения эпидемиологической ситуации все жилищные ресурсы передаются для расселения беженцев, покинувших Украину вследствие военных действий.
В Вильнюсе проходят различные акции в поддержку страдающей от войны страны. Так, в минувшую субботу небо Вильнюса раскрасили в цвета флага Украины — поднялись восемь воздушных шаров, украшенных 20-метровыми украинскими флагами и литовским триколором.
А на проходившей в минувшие выходные ярмарке Казюкаса состоялась благотворительная акция, в которой известные деятели искусств, телевизионные ведущие, журналисты угощали горожан традиционным украинским борщом.
«Дом Украины»
В литовской столице, в предоставленном самоуправлением Вильнюса помещении на улице Юозапавичяус, обосновалось общественное учреждение «Дом Украины», сообщило самоуправление. «Мы уже некоторое время согласовывали предоставление этих помещений украинской диаспоре, однако в последние несколько дней потребность в помещениях и их значение возросли в несколько раз. Хотя первоначально функция учреждения должна была быть культурной, сегодня оно предоставляет помощь воюющей стране, и ему нужны помещения для приема и складирования помощи. С учетом этого мы ускорили юридические процессы и уже передали ключи руководству организации», — сказал для пресс-релиза вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
В настоящее время «Дом Украины» проводит сбор и сортировку пакетов помощи Украине. После окончания сбора помощи в помещениях намечается осуществлять деятельность культурно-информационного характера.
Новые адреса
Посольству России в Литве будет присвоен адрес по улице Героев Украины, сообщил на минувшей неделе мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
«Мы пришли к единому мнению, что назовем безымянную сейчас улицу, которая ведет от улицы Латвю к посольству, улицей Украинос Дидвирю (Героев Украины), — написал в социальной сети Фейсбук мэр Вильнюса.
«Единственным адресом по улице Украинос Дидвирю будет посольство России. Визитная карточка каждого сотрудника российского посольства теперь должна отдать дать уважения героям Украины», — отметил мэр.
Р.Шимашюс также сказал, что говорил об этом с министром транспорта Марюсом Скуодисом, и подозревает, что Почта Литвы «не обязательно доставит письма, если адрес будет указан неправильно».
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt