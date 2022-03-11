Вильнюс призывает к солидарности

Столичное самоуправление разработало план гуманитарной помощи, предусмотрены помещения, в которых можно будет разместить оставшиеся без крыши над головой украинские семьи, но пока что в довольно ограниченном количестве. В настоящий момент в удобных экономичных условиях можно было бы разместить до 1 000 человек, а с меньшим комфортом, но с соблюдением гигиенических требований – еще около 1 900 человек.

Если возникнет потребность в дополнительных помещениях, будет объявлен тендер на покупку услуг проживания.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим украинцам город планирует направить примерно 1 000 медиков.

Вследствие изменения эпидемиологической ситуации все жилищные ресурсы передаются для расселения беженцев, покинувших Украину вследствие военных действий.

В Вильнюсе проходят различные акции в поддержку страдающей от войны страны. Так, в минувшую субботу небо Вильнюса раскрасили в цвета флага Украины — поднялись восемь воздушных шаров, украшенных 20-метровыми украинскими флагами и литовским триколором.

А на проходившей в минувшие выходные ярмарке Казюкаса состоялась благотворительная акция, в которой известные деятели искусств, телевизионные ведущие, журналисты угощали горожан традиционным украинским борщом.

«Дом Украины»

В литовской столице, в предоставленном самоуправлением Вильнюса помещении на улице Юозапавичяус, обосновалось общественное учреждение «Дом Украины», сообщило самоуправление. «Мы уже некоторое время согласовывали предоставление этих помещений украинской диаспоре, однако в последние несколько дней потребность в помещениях и их значение возросли в несколько раз. Хотя первоначально функция учреждения должна была быть культурной, сегодня оно предоставляет помощь воюющей стране, и ему нужны помещения для приема и складирования помощи. С учетом этого мы ускорили юридические процессы и уже передали ключи руководству организации», — сказал для пресс-релиза вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

В настоящее время «Дом Украины» проводит сбор и сортировку пакетов помощи Украине. После окончания сбора помощи в помещениях намечается осуществлять деятельность культурно-информационного характера.

Новые адреса

Посольству России в Литве будет присвоен адрес по улице Героев Украины, сообщил на минувшей неделе мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

«Мы пришли к единому мнению, что назовем безымянную сейчас улицу, которая ведет от улицы Латвю к посольству, улицей Украинос Дидвирю (Героев Украины), — написал в социальной сети Фейсбук мэр Вильнюса.

«Единственным адресом по улице Украинос Дидвирю будет посольство России. Визитная карточка каждого сотрудника российского посольства теперь должна отдать дать уважения героям Украины», — отметил мэр.

Р.Шимашюс также сказал, что говорил об этом с министром транспорта Марюсом Скуодисом, и подозревает, что Почта Литвы «не обязательно доставит письма, если адрес будет указан неправильно».

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt

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