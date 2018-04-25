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Вильнюс — сезон пробок

Фото BFL/Рядаса Вилимаса

Начался новый учебный год. Вместе с ним начался и сезон заторов и пробок. Где формируются столичные пробки и как их избежать? По словам специалистов, несмотря на то, что проблему заторов решить нелегко, ответственное поведение за рулем может помочь многим участникам дорожного движения.

Они также замечают, что в первые недели сентября поток автомобилей на вильнюсских улицах увеличивается на 30-50 %. Пройдет немало времени, прежде чем водители привыкнут к такому изменению и начнут выезжать на работу пораньше или выбирать объездные пути, поэтому пробки в первые дни сентября — это, к сожалению, неизбежность. Самые большие заторы в Вильнюсе в начале осени бывают практически на одних и тех же улицах: Антакальне, Гележине Вилко, Калварию, Карейвю, Лиепкальне, Оланду, Озо и Нарбуто, а также на пр. Конституцийос, Саванорю и Пилайтес.

Согласно данным Департамента полиции Литвы, в сентябре количество заторов увеличивается на 33%. Также статистика гласит, что интенсивность движения и количество ДТП в период с сентября по декабрь увеличивается более чем на 30 % по сравнению с летним периодом. Вместе с этим все большую популярность обретают так называемые “совместные поездки”, когда соседи кооперируются между собой и едут на работу в одном автомобиле. Напомним, что, если в автомобиле едут 4 или более человек, вы можете выбрать полосу “4+”.

Необходимо отметить, что самые большие пробки фиксируются утром, с 07.30 до 08.30, когда многие едут на работу, и вечером, с 16.30 до 18.00, когда возвращаются домой. И если уж вы попали в пробку, постарайтесь не удлинять ее и сконцентрировать все свое внимание на дороге, а не на посторонних вещах.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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