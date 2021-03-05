Вильнюс – среди самых перспективных городов мира

В рейтинге средних и малых городов Вильнюс поднялся на четыре позиции и занимает третье место, обогнав такие города, как Роттердам, Люксембург и Эдинбург. В предыдущем аналогичном рейтинге, составленном в 2018–2019 годах, литовская столица занимала в этой категории седьмую позицию. В категории рентабельности Вильнюс поднялся на первое место с занимавшего ранее второго, в категории удобства ведения бизнеса — на второе с шестого, а в категории человеческого капитала и образа жизни — на шестое с девятого.

Глобальный рейтинг городов будущего составляется каждые несколько лет, чтобы выявить самые перспективные места в мире для инвестиций и развития бизнеса. Рейтинг городов составляют на основе анализа их экономических, финансовых и деловых преимуществ.