Вильнюс – среди самых перспективных городов мира

Вильнюс впервые вошел в число 25 самых многообещающих и перспективных городов мира согласно новому рейтингу, составленному отделом инвестиционных экспертов Financial Times.
По оценке привлеченных иностранных инвестиций, экономических показателей и развития бизнеса наша столица заняла 24-е место в мире, уступив таким городам, как Сингапур, Лондон, Дубай, Амстердам, Нью-Йорк и др., сообщает пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления.
В рейтинге средних и малых городов Вильнюс поднялся на четыре позиции и занимает третье место, обогнав такие города, как Роттердам, Люксембург и Эдинбург. В предыдущем аналогичном рейтинге, составленном в 2018–2019 годах, литовская столица занимала в этой категории седьмую позицию. В категории рентабельности Вильнюс поднялся на первое место с занимавшего ранее второго, в категории удобства ведения бизнеса — на второе с шестого, а в категории человеческого капитала и образа жизни — на шестое с девятого.
Глобальный рейтинг городов будущего составляется каждые несколько лет, чтобы выявить самые перспективные места в мире для инвестиций и развития бизнеса. Рейтинг городов составляют на основе анализа их экономических, финансовых и деловых преимуществ.
«Укрепление международных позиций помогает Вильнюсу привлекать дополнительные иностранные инвестиции, что означает создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, собираемых налогов и больше качественных услуг для жителей столицы», — отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Информация «ЛК», vilnius.lt