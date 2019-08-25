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Вильнюс украсился знаками паломнического пути Святого Иакова

Фото vilnius.lt

В столице появились первые бронзовые знаки, обозначающие паломнический путь Святого Иакова – Camino de Santiago, который проходит через Вильнюс.

В трех местах столицы – на проспекте Гядимино неподалеку от Кафедрального собора, на улице Аушрос Варту неподалеку от Острой брамы и на улице 16 Февраля возле костела Св. Иакова и Филиппа – в тротуары вмонтированы знаки в форме ракушки, означающие, что столица Литвы Вильнюс находится на паломническом пути Святого Иакова.

«Паломнический путь Святого Иакова – Camino de Santiago – первый и старейший путь европейской культуры, ответвления которого простираются по всей Европе. Знаки этого пути можно найти на мостовой площадей большинства столиц и городов Европы. Отныне знаки Пути Святого Иакова, являющиеся обозначением не только этого паломнического пути, но и символом единства Европы, ее христианских корней, будут и в столице нашего государства», – сказала член Европейского парламента Лайма Андрикене, подарившая эти знаки столице.

Решением совета Вильнюсского самоуправления, с прошлого года Вильнюсское самоуправление является членом ассоциации литовских самоуправлений Пути Святого Иакова, а Вильнюс находится на одном из международных путей Святого Иакова, пересекающих территорию нашего государства. Через Литву проходят четыре международных паломнических пути Святого Иакова: Жямайтийский/Калининградский, Шяуляйский, Каунасский и Вильнюсский. Они сертифицированы Европейским институтом культурных маршрутов, то есть признаны на международном уровне.

До этого в Вильнюсе знаком Пути Святого Иакова – керамической табличкой с подтвержденным Европейским советом знаком этого паломнического пути – был отмечен только костел Святых апостолов Иакова и Филиппа, кроме того, условными знаками, понятными для паломников, был обозначен отрезок пути от Вильнюса до Тракай. В Литве о паломнических путях Святого Иакова, находящихся на них святилищах, других достопримечательностях и местах для ночлега заботится действующая в Литве с 2013 г. Литовская ассоциация друзей пути Святого Иакова, также основанная в 2016 г. ассоциация самоуправлений пути Святого Иакова, являющаяся действительным членом Европейской федерации пути Святого Иакова. Генеральная ассамблея этой федерации пройдет 26 июня в Вильнюсе, в ней примут участие члены федерации из Испании, Португалии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Италии, Польши и Литвы. На Генеральной ассамблее в Вильнюсе председательство в Федерации пути Святого Иакова на один год перейдет к Литве.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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