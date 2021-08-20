Вильнюс в рейтинге «Городов будущего»

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

В рейтинге «Городов будущего», составленном экспертным подразделением Financial Times fDi Intelligence, Вильнюс вошел в 20 самых перспективных городов Европы. В прошлом году он показал хорошие результаты в отдельных категориях, но не вошел в топ-25 лучших городов, а в этом году занимает 17-е место в общем списке. Литовская столица обогнала такие города, как Милан, Кембридж, Эдинбург, Копенгаген и Таллин. В этом году в оценке приняли участие 76 городов.

Несмотря на вызовы пандемии, литовская столица продолжает оставаться одним из самых многообещающих европейских городов. Способствуя развитию бизнеса, Вильнюс снова оказался в центре внимания международных экспертов и становится еще более привлекательным городом для инвестиционных возможностей в сфере новых технологий.

Ежегодный рейтинг технологических городов составляется с целью выявления наиболее перспективных мест для инвестиций и развития бизнеса.