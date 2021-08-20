Вильнюс в рейтинге «Городов будущего»

В рейтинге «Городов будущего», составленном экспертным подразделением Financial Times fDi Intelligence, Вильнюс вошел в 20 самых перспективных городов Европы. В прошлом году он показал хорошие результаты в отдельных категориях, но не вошел в топ-25 лучших городов, а в этом году занимает 17-е место в общем списке. Литовская столица обогнала такие города, как Милан, Кембридж, Эдинбург, Копенгаген и Таллин. В этом году в оценке приняли участие 76 городов.
Несмотря на вызовы пандемии, литовская столица продолжает оставаться одним из самых многообещающих европейских городов. Способствуя развитию бизнеса, Вильнюс снова оказался в центре внимания международных экспертов и становится еще более привлекательным городом для инвестиционных возможностей в сфере новых технологий.
Ежегодный рейтинг технологических городов составляется с целью выявления наиболее перспективных мест для инвестиций и развития бизнеса.
«Города по всему миру стремятся к технологическим преимуществам — соревнуются за прогресс и таланты. Отрадно, что Вильнюс все чаще рассматривается как важный игрок в глобальном контексте, но, чтобы не потерять свои позиции в будущем, мы должны сделать еще больше: продолжать искать таланты, мобилизовать экосистему», — отметила директор Агентства по развитию бизнеса и туризма Go Vilnius Инга Романовскене.
По ее словам, Вильнюс все чаще называют открытым, гостеприимным городом с инвестиционным потенциалом, имеющим талантливых и перспективных специалистов, что способствует привлечению иностранного бизнеса.
Информация «ЛК», vilnius.lt