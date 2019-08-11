Вильнюс – в списке лучших студенческих городов мира

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Компания Quacquarelli Symonds из Великобритании включила Вильнюс и Ригу в список лучших студенческих городов мира, сообщают зарубежные СМИ.

Всего в списке — 120 городов. Вильнюс занял 95-е место, Рига — 110-е. Ни один из городов Эстонии не вошел в перечень.

Для оценки используются такие критерии, как рейтинг университетов, состав студентов, привлекательность городов, активность и доступность работодателей, а также результаты опросов самих учащихся и выпускников.

По данным исследования, в Вильнюсе достаточно низкие расходы на проживание по сравнению с другими европейскими столицами, а также плата за обучение довольно разумная. Это помогло городу получить высший балл в категории доступности.

«Города с более высокой долей учащихся, вероятно, будут лучше оснащены необходимыми для них средствами, в то время как районы с большим количеством иностранных студентов будут хорошо подготовлены для приема еще большего числа студентов», – указывают авторы исследования.

Они отмечают, что в Риге расположены сразу три университета, входящих в число лучших рейтинга QS World University Rankings — Рижский технический университет, Рижский университет им. Страдыня и Латвийский университет. В рейтинге также отмечаются хорошие возможности трудоустройства выпускников, социальная ответственность и инклюзивность.

Первые три места рейтинга заняли Лондон, Токио и Мельбурн.

Варшава заняла 51-е место в рейтинге, Краков и Вроцлав оказались на 104-м и 108-м местах соответственно. Москва — на 34-м месте списка, Санкт-Петербург — на 66-м. В список также вошли Новосибирск и Томск (92-е и 73-е места). Киев занял 118-е место, Минск оказался на последней, 120-й строчке рейтинга.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt