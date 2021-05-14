Вильнюсцы возвращаются в общественный транспорт

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Муниципальное предприятие «Услуги сообщения» организует и адаптирует работу общественного транспорта в соответствии с исследованиями пассажиропотоков. С постепенным открытием в Вильнюсе большего количества мест для посещения, учебных заведений движение общественного транспорта соответствующим образом адаптируется. По сравнению с допандемическими объемами пассажиропотоков сейчас выполняется на 52% меньше, однако ежедневно поездок на 65% больше, чем в начале мая прошлого года.

По данным муниципального предприятия, как обычно, более всего пассажиров в утренние и вечерние часы пик на скорых и основных автобусных и троллейбусных маршрутах.

На этой неделе изменилось расписание некоторых маршрутов. Автобусы 2G, 5G, 27, 33, 46, 53, 63, 73 и троллейбусы 7, 9, 19 курсируют чаще в пиковые и дневные часы. В выходные дни стали чаще курсировать автобусы 4G, 53, 59 и троллейбусы 6, 7, 18. Расписание движения автобусов 22, 26, 28, 87 скорректировано с учетом пожеланий пассажиров. Временно приостановлено движение 89 автобусного и 3, 14, 15 троллейбусных маршрутов.

Вильнюсцы активно вакцинируются, для их удобства курсируют специальные автобусные маршруты №№ 100 и 200 в центр вакцинации в Litexpo. Кроме того, автобусы 2G дополнительно останавливаются на остановке общественного транспорта Litexpo в часы работы центра вакцинации. Как обычно, здесь курсируют автобусы 21, 54 маршрутов и троллейбусы 13, 16, 18 маршрутов.

Горожан, пользующихся общественным транспортом, как и в других общественных местах, просят и дальше учитывать требования безопасности.

На остановках — больше электронных табло

В Вильнюсе на остановках общественного транспорта в скором времени появится еще больше электронных табло, показывающих реальное время прибытия автобусов и троллейбусов.

Сейчас в столице такие уже есть на 61 остановке. Планируется, что в 2021-2022 их будет уже более 100, а до 2030 года их количество достигнет 170.

Согласно опросам, информационные табло на остановках вильнюсцы считают одним из самых удобных способов для планирования своего времени и выбора наиболее быстрой поездки на общественном транспорте. Табло показывают не только направление маршрута и время прибытия автобуса или троллейбуса. Пассажиры на них видят, есть ли в транспортном средстве кондиционер, Wi-Fi, приспособлен ли конкретный автобус или троллейбус для людей со спецпотребностями, можно ли на нем перевозить велосипед. В ближайшее время на табло появится и информация о заполненности общественного транспорта, что позволит пассажирам еще эффективнее планировать свое время.

Реконструкция перекрестка ул. Лепкальне-Минское шоссе

Завершается масштабная реконструкция перекрестка ул. Лепкальне-Жирню-Минское шоссе. Частично разрешено движение автотранспорта по новому тоннелю и виадуку. Сразу же после реорганизации движения планируется проложить дорогу, убрав нынешний временный кольцевой перекресток на ул. Лепкальне. Необходимо также отметить, что изменения будут внесены и в движение общественного транспорта. После реконструкции перекрестка автобусы 2, 12, 16, 19, 58, 61, 82 и 88 маршрутов вернутся на свои привычные трассы.

Движение на обновленном транспортном узле будет полностью возобновлено в середине июля, а сам проект будет закончен и сдан до 9 сентября этого года.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt