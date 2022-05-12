С 13 по 15 мая столица проводит Дни Украины и приглашает всех проживающих в Литве украинцев на серию мероприятий Vilniushyvanka, «Вильнюшиванка».

В дни фестиваля украинцев приглашают ближе познакомиться с культурой нашей страны. А жители Литвы смогут больше узнать об украинских традициях. Запланировано 80 различных бесплатных занятий, концертов и экскурсий, особенно много развлечений подготовлено для детей.

Украинцы, проживающие в разных уголках Литвы, смогут приехать на поезде в Вильнюс бесплатно. Они могут также бесплатно ездить на городских автобусах и троллейбусах. Необходимо только предъявить документ, удостоверяющий личность.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt