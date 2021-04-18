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Вильнюсская когенерационная станция объявила конкурсы на оборудование биотоплива

Фото ignitisgrupe.lt

Поскольку проект внедрения оборудования на Вильнюсской когенерационной станции  Vilniaus kogeneracine jegaine (VKJ) покинула реструктуризируемая польская компания Rafako, станция, находящаяся в управлении госэнергохолдинга Ignitis grupe, объявила новые конкурсы, которые помогут завершить строительство станции. 

На минувшей неделе VKJ объявила конкурсы подряда и проектирования оборудования для биотоплива, а также подготовки хозяйства к нему. 

Победитель первого конкурса должен будет спланировать, организовать и контролировать оставшиеся работы по проектированию, строительству, запуску-наладке, а второго – установить инженерные системы, проложить инженерные сети, дороги, оборудовать площадки и возвести прочие строения.

Планируется, что договора с победителями будут заключены осенью этого года.

Нового подрядчика  VKJ приходится искать после того, как был расторгнут договор с Rafako, которая не в силах завершить работы. 

В целом строительство станции обойдется почти в 350 млн евро. Проект финансируется и за счет средств помощи Евросоюза ( до 140 млн евро), за счет кредита, предоставленного Европейским инвестбанком (до 190 млн евро) и собственных средств госэнергохолдинга. 

Ранее Ignitis grupe сообщала BNS, что Rafako выполнила работ на 107 млн евро, столько ей и было заплачено. В целом договор с этой компанией включал работы на 150 млн евро. 

Установка оборудования биотоплива запаздывает почти на год, станция должна была быть запущена в конце 2022 года.  

В январе этого года VKJ поставила первую произведенную ею из отходов электроэнергию, однако это пока лишь только испытания. В ноябре прошлого года станция начала поставлять теплоэнергию жителям Вильнюса.

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