Вильнюсская мэрия вновь принимает посетителей

Nuotrauka vilnius.lt/Sauliaus Žiūros

Предварительно зарегистрированные посетители уже обслуживаются в здании Вильнюсской мэрии, а также в его подразделениях (в отделе регистрации актов гражданского состояния, архивах, отделе социальных выплат, сянюниях).

Мэрия предоставляет 247 видов услуг дистанционно, заказать их можно на сайте paslaugos.vilnius.lt.

В случае возникновения вопросов прежде всего необходимо позвонить по общему телефону 1664, и, если не удастся решить вопрос дистанционно, вам будет зарезервировано время посещения. Телефон для информации отдела социальных выплат 8 700 35545. Прием посетителей осуществляется в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения.

Информация «ЛК», vilnius.lt