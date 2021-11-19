Вильнюсские теплосети заимствуют около 50 млн евро на смягчение повышения цен

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В связи с сильном подорожанием централизованного отопления в Вильнюсе крупнейшая в Литве компания теплоснабжения — Вильнюсские теплосети (Vilniaus silumos tinklai (VST)) намерена позаимствовать около 50 млн евро. Средства пойдут на покрытие разницы между ценой на покупаемое тепло и платой потребителей, включая и распределение платежей части потребителей в течение более длительного периода времени. Такую возможность теплосети предложат потребителям уже вскоре.

Генеральный директор VST Геримантас Баканас говорит, что компания уже взяла в банке SEB заем на 20 млн евро.

«Мы уже сейчас позаимствовали 20 млн евро и планируем позаимствовать еще около 30 млн евро (…) Наблюдаем за ситуацией и, конечно, не берем в долг слишком много – берем столько, какую потребность будем видеть», – сказал BNS Г. Баканас.

Он объяснил, что отложить платежи можно будет максимум на три летних сезона, в общей сложности примерно на 18 месяцев. И все же, по словам Г. Баканаса, скорее всего такая помощь потребуется лишь части потребителей — примерно 30% клиентов.

Отопление от VST в ноябре по сравнению с таким же периодом прошлого года подорожало на 96% до 7,15 цента за киловатт-час (с НДС), сообщает Государственный совет по регулированию энергетики. Среди пяти крупных городов самое дорогое отопление – в Вильнюсе. В декабре по сравнению с декабрем прошлого года оно может подорожать еще сильнее – в 2,2 раза (на 120%).