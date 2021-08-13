Вильнюсский фестиваль света

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

В эти выходные, 13-15 августа, в Вильнюсе уже в третий раз состоится фестиваль света.

13 и 14 августа световое шоу пройдет с 22 часов до 3 часов ночи, а 15 августа — с 22 до 1 часа ночи. Основные места проведения – Старый город, Науяместис. Эффектные инсталляции осветят обновленный район Паупис.

Фестивальный маршрут приведет на гору Таурас, с которого видны здания Вильнюса начала ХХ века, а за ними, на правом берегу Нерис, — небоскребы нового центра города. Завершится увлекательная световая прогулка на проспекте Гядимино, где с помощью светоинсталляции можно будет окунуться в красоту бескрайних просторов космоса.