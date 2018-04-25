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TOP,Виленский Вестник,Новости

Вильнюсский горсовет дал «добро» на расчистку территории бывшей Большой синагоги

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Муниципальный совет Вильнюса на этой неделе постановил, что здание бывшего детского сада, построенного на остатках Большой синагоги, можно снести и одобрил его списание.

Детсад-начальная школа, которая была построена 55 лет назад на улице Вокечю, на месте Большой синагоги, не функционирует уже несколько лет, а потому здание было сдано в аренду 10 съёмщикам, которые занимаются культурной, художественной или образовательной деятельностью.

«Договор аренды будет расторжен только тогда, когда надо будет начинать работы по сносу. Здание должно быть снесено в следующем году», — сообщили BNS в муниципалитете.

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Государственные закупки решений по благоустройству окружающей среды также запланированы на следующий год. Муниципалитет обещает, что конкурс по территориальным решениям будет сфокусирован на публичном пространстве, «значимо ознаменовывая память о Вильнюсской Большой синагоге, её комплексе и территории».

Дискуссии о том, как увековечить память синагоги, ведутся уже не один год. Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс пообещал, что синагога будет увековечена к 2023 году, когда Вильнюсу будет праздновать 700-летний юбилей.

Каменная синагога была построена в XVII веке на месте бывшей здесь ранее деревянной синагоги. Утверждается, что Вильнюсская Большая синагога превзошла все синагоги Речи Посполитой по своему размеру и великолепию.

В скором времени возле молитвенного дома был сформировался центр общественной еврейской  жизни.

В годы Первой мировой войны большинство художественных ценностей из синагоги было вывезено в Россию.

В период Второй мировой войны синагога была сильно повреждена: остались только стены и некоторые элементы интерьера. Между 1955 и 1957 годами остатки Вильнюсской Большой синагоги сровняли с землей, а в 1964 году на её месте и был построен детский сад.

В течение последних нескольких лет археологи из Литвы, США и Израиля интенсивно осматривали это место, и в цокольном этаже бывшего святилища обнаружили ритуальный амвон — биму, под ней — подвал, а возле синагоги — ритуальные бассейны (миквы) и другие важные ритуальные места.

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