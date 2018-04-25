Вильнюсский горсовет дал «добро» на расчистку территории бывшей Большой синагоги

Государственные закупки решений по благоустройству окружающей среды также запланированы на следующий год. Муниципалитет обещает, что конкурс по территориальным решениям будет сфокусирован на публичном пространстве, «значимо ознаменовывая память о Вильнюсской Большой синагоге, её комплексе и территории».

Дискуссии о том, как увековечить память синагоги, ведутся уже не один год. Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс пообещал, что синагога будет увековечена к 2023 году, когда Вильнюсу будет праздновать 700-летний юбилей.

Каменная синагога была построена в XVII веке на месте бывшей здесь ранее деревянной синагоги. Утверждается, что Вильнюсская Большая синагога превзошла все синагоги Речи Посполитой по своему размеру и великолепию.

В скором времени возле молитвенного дома был сформировался центр общественной еврейской жизни.

В годы Первой мировой войны большинство художественных ценностей из синагоги было вывезено в Россию.

В период Второй мировой войны синагога была сильно повреждена: остались только стены и некоторые элементы интерьера. Между 1955 и 1957 годами остатки Вильнюсской Большой синагоги сровняли с землей, а в 1964 году на её месте и был построен детский сад.

В течение последних нескольких лет археологи из Литвы, США и Израиля интенсивно осматривали это место, и в цокольном этаже бывшего святилища обнаружили ритуальный амвон — биму, под ней — подвал, а возле синагоги — ритуальные бассейны (миквы) и другие важные ритуальные места.