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Вильнюсский суд рассмотрел жалобу Р.Ружечко на его задержание

Фото BFL/Томаса Урбялениса

В среду Вильнюсский окружной суд рассмотрел жалобу на аресте бизнесмена Романа Ружечко, подозреваемого в России в загрязнении нефти.

Решение по делу будет объявлено 22 августа, сообщил  адвокат россиянина Роландас Тилиндис.

Согласно решению Вильнюсского апилинкового суда, гражданин России с 18 июля содержится в Каунасском СИЗО. Р.Ружечко добивается назначения ему более мягких превентивных мер.

Российские правоохранительные органы добиваются экстрадиции бизнесмена, подозреваемого в том, что он способствовал загрязнению нефти в сети, управляемой компанией «Транснефть».

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Между тем прокуратура полагает, что применять другие меры пресечения на данной стадии процесса нельзя.

«На нынешней стадии процесса экстрадиции более мягкими мерами пресечения невозможно обеспечить участие подлежащего выдаче лица в начатом процессе экстрадиции», – говорится в присланном прокуратурой BNS комментарии.

Российский нефтепровод «Дружба» был остановлен 19 апреля после того, как в нём была установлена высокая концентрация дихлорэтана, токсичного вещества с высокой степенью коррозионности. В ответ на это поставки загрязнённой нефти были прекращены по меньшей мере в шести европейских странах.

По словам адвоката Ружечко, несоразмерно удерживать подозреваемого в загрязнении нефти россиянина под арестом, если международные договоры допускают более мягкие превентивные меры.

По словам Р.Тилиндиса, задержанный имеет жильё в Литве, поэтому в случае необходимости его можно легко найти.

«Есть некоторые данные, что процесс в России может быть предвзятым. Легко представить, что, когда товар экспортируется за границу и что-то происходит с его качеством, крупные государственные компании, естественно, попытаются избежать этого пятна, найдут маленького частника и скажут, что виновник — он», — заявил журналистам адвокат.

Р.Тилиндис сказал, что об инциденте публично высказывались российские президент и премьер-министр.

Он отметил, что расследование инцидента начало ФСБ, наследник КГБ, поэтому можно предположить, что процесс может вестись необъективно.

По словам адвоката, Ружечко не признаёт своей вины, его представители смогли получить документальные доказательства того, что поставленная им продукция соответствовала всем стандартам.

Прокурор по окончании закрытого слушания отказался комментировать ситуацию.

Тем не менее, адвокат Р. Ружечко сказал, что один из аргументов прокурора на слушаниях состоял в том, что Россия дала гарантии того, что разбирательство будет справедливым и объективным.

Р.Ружечко стремится получить политическое убежище в Литве, и его заявление находится на рассмотрении в Департаменте миграции.

BNS

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