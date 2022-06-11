Вильнюсский университет сохранил полученное рекордное 400-ое место в мировом рейтинге

В ежегодном глобальном рейтинге университетов «QS World University Rankings 2022» Вильнюсский университет (ВУ) сохранил рекордное 400-е место, полученное в прошлом году.
«В прошлом году Вильнюсский университет достиг исторического максимума в мировом рейтинге университетов, войдя в число 400 лучших. Уже тогда было ясно, что сохранить эту позицию будет непросто. Отрадно, что нам это удалось, но также очевидно, что для того, чтобы остаться и закрепиться в элите, мы должны сами прилагать большие усилия и рассчитывать на целенаправленную поддержку и понимание политики и бизнеса», — говорится в сообщении ректора ВУ Римвидаса Петраускаса.
В сообщении отмечается, что в новом рейтинге ВУ поднялся в разделе репутации работодателей — с 434 до 348, и занимает исключительно высокую позиции, 137-ая позиция присуждена качеству преподавания, что связано с большим вниманием к одному студенту.
Как и в прошлогоднем рейтинге, Vilnius TECH или Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса разделил в рейтинге 751–800 позиции, Каунасский технический университет и Университет Витаутаса Великого располагаются между 800–1000 позициями.
Самые высокие позиции в этом рейтинге обычно занимают высшие учебные заведения США и Великобритании: Массачусетский технологический институт, университеты Оксфорда, Стэнфорда, Кембриджа и Гарварда.
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