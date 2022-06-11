Вильнюсский университет сохранил полученное рекордное 400-ое место в мировом рейтинге

В сообщении отмечается, что в новом рейтинге ВУ поднялся в разделе репутации работодателей — с 434 до 348, и занимает исключительно высокую позиции, 137-ая позиция присуждена качеству преподавания, что связано с большим вниманием к одному студенту.

Как и в прошлогоднем рейтинге, Vilnius TECH или Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса разделил в рейтинге 751–800 позиции, Каунасский технический университет и Университет Витаутаса Великого располагаются между 800–1000 позициями.

Самые высокие позиции в этом рейтинге обычно занимают высшие учебные заведения США и Великобритании: Массачусетский технологический институт, университеты Оксфорда, Стэнфорда, Кембриджа и Гарварда.

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