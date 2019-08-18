Вильнюсский «Веломарафон 2019»

18 августа с 9.00 до 16.30 десятый год подряд в Вильнюсе состоится крупнейшее велосипедное мероприятие в Литве — «Веломарафон 2019». Успешно дебютировавший и признанный «Спортивным мероприятием года» в 2010-м, марафон обладает серьезным потенциалом для того, чтобы стать самым крупным в Балтийских странах мероприятием, развивающим велосипедную культуру.
Марафон в велоспорте, так же, как и в беге -соревнование на выносливость. Марафоны проводятся на длинных дистанциях от 50 до 1000 км или на время от 3 до 24 часов и более. Трассы бывают по пересеченной местности либо по шоссе.
Участники гонки смогут испытать свои силы на трассах протяженностью 10, 20, 30, 50 или 100 км. Для детей до 12 лет будет организована трасса длиной 2,4 км.
Старт и финиш всех заездов состоится неподалеку от здания Cейма, на проспекте Гядимино. Также в рамках «Веломарафона-2019» пройдут показательные программы, соревновательные заезды на роликах, скейтбордах, самокатах и отдельный заезд на электрических самокатах. Расстояние трассы, которую надо будет преодолеть на роликах, скейтбордах и самокатах, — 2,4 км.
«Мы стремимся создать впечатляющий праздник для энтузиастов велосипедного движения. Веломарафон — это не только спортивное мероприятие, но и платформа для актуальных социальных тем, объединяющая позитивно настроенных и неравнодушных к развитию культуры велосипеда единомышленников», — говорят организаторы спортивного форума.
В самом популярном велосипедном мероприятии велосипедисты трех категорий — дети, любители, профессионалы — едут по особой трассе, находящейся в самом сердце Старого города.
Желающие участвовать в заездах веломарафона и прочих соревнованиях должны пройти регистрацию и соответствовать всем требованиям безопасности. При регистрации участники велосипедных заездов должны будут сделать денежный взнос в размере от 5 до 20 евро. Участие в детском велосипедном заезде будет стоить 3 евро. Желающие испытать свои силы в заездах на роликах, скейтбордах, самокатах и электрических самокатах смогут это сделать бесплатно. Регистрация в интернете будет длиться до 18 августа.
Организаторы марафона предупреждают автолюбителей, что на время праздника часть улиц в центре Вильнюса будет перекрыта.
Подробная информация о марафоне и регистрация в интернете по адресу: www.velomaratonas.lt
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