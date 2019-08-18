Вильнюсский «Веломарафон 2019»

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

🔊 Воспроизвести

18 августа с 9.00 до 16.30 десятый год подряд в Виль­нюсе состоится крупнейшее велосипедное мероприятие в Литве — «Веломарафон 2019». Успешно дебютировавший и признанный «Спортив­ным мероприятием года» в 2010-м, марафон обладает серьезным потенциалом для того, чтобы стать самым круп­ным в Балтийских странах мероприятием, развиваю­щим велосипедную культуру.

Марафон в велоспорте, так же, как и в беге -соревнование на выносливость. Марафоны проводятся на длинных дис­танциях от 50 до 1000 км или на время от 3 до 24 часов и более. Трассы бывают по пересечен­ной местности либо по шоссе.

Участники гонки смогут испытать свои силы на трассах протяженно­стью 10, 20, 30, 50 или 100 км. Для детей до 12 лет будет орга­низована трасса длиной 2,4 км.

Старт и финиш всех заездов состоится неподалеку от зда­ния Cейма, на проспек­те Гядимино. Также в рамках «Веломарафона-2019» пройдут показательные программы, со­ревновательные заезды на ро­ликах, скейтбордах, самокатах и отдельный заезд на электри­ческих самокатах. Расстояние трассы, которую надо будет преодолеть на роликах, скейт­бордах и самокатах, — 2,4 км.

«Мы стремимся создать впе­чатляющий праздник для энту­зиастов велосипедного движения. Велома­рафон — это не только спор­тивное мероприятие, но и платформа для актуальных со­циальных тем, объединяющая по­зитивно настроенных и нерав­нодушных к развитию культуры велосипеда единомышленни­ков», — говорят организаторы спортивного форума.

В самом популярном вело­сипедном мероприятии вело­сипедисты трех категорий — дети, любители, профессио­налы — едут по особой трассе, на­ходящейся в самом сердце Ста­рого города.

Желающие участвовать в за­ездах веломарафона и прочих соревнованиях должны прой­ти регистрацию и соответство­вать всем требованиям безо­пасности. При регистрации участники велосипедных за­ездов должны будут сделать денежный взнос в размере от 5 до 20 евро. Участие в детском велосипедном заезде будет стоить 3 евро. Желающие ис­пытать свои силы в заездах на роликах, скейтбордах, самока­тах и электрических самокатах смогут это сделать бесплатно. Регистрация в интернете будет длиться до 18 августа.

Организаторы марафона предупреждают автолюбите­лей, что на время праздника часть улиц в центре Вильнюса будет перекрыта.

Подробная информа­ция о марафоне и регистра­ция в интернете по адресу: www.velomaratonas.lt



Последние новости