Вирус перемен

Чаще всего приходилось корректировать свою бизнес-модель латвийским малым и средним предприятиям. Если в Латвии их было 20%, то в Литве и Эстонии таких компаний было 17% и 12% соответственно. Если сравнить это с началом пандемии весной прошлого года, то тогда почти половина латвийских МСП планировала изменить свою бизнес-модель, 38% эстонских и 22% литовских компаний проявили готовность адаптироваться к ситуации. Одна из самых больших проблем в прошлом году была связана с корпоративными финансами. Это исследование также показало, что в среднем каждой третьей компании приходилось реструктурировать и корректировать свои денежные потоки с учетом меняющихся обстоятельств. В среднем каждое четвертое МСП Балтии начало предлагать новые продукты или услуги во время кризиса.

«Отрадно, что даже в нынешней ситуации предприниматели в странах Балтии сохраняют оптимизм и до четверти эстонских предпринимателей планируют свой бизнес развивать, — сказал глава подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьян Савченко. — Более половины из них намерены в таких условиях увеличивать продажи, и столько же компаний развивают и улучшают свой спектр услуг или продуктов. Это доказывает способность наших предпринимателей быстро адаптироваться к новым обстоятельствам в эти непростые времена. Мы также готовы и дальше поддерживать местный бизнес, помогая ему реализовать свои планы».