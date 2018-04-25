Висагинас посетила глава МВД Рита Тамашунене

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Министр внутренних дел Рита Тамашунене, вице-министр Таутвидас Тамулявичюс и их советники 21 февраля прибыли в Висагинас.

«Сегодня должны состояться финальные переговоры о том, в каком направлении будет развиваться Висагинас», — сказала Р. Тамашунене.

Напомним, что с сентября в рамках пилотной программы самоуправление Висагинаса совместно с министерством внутренних дел разрабатывает стратегию развития города. На дополнительные средства, выделяемые по этой программе, будет осуществлен ряд проектов. Три проекта – уже на стадии подготовки, и в этом году планируется заключить договоры о финансировании.

В программе визита министра и ее команды значились и встречи с представителями Висагинского комиссариата полиции и Пожарно-спасательной службы.