Висагинас: все только начинается

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В самом молодом городе Литвы Висагинасе есть на что посмотреть помимо закрытой атомной станции. То ли еще будет…

Группа инициативных висагинцев заинтересована в том, чтобы в городе-спутнике Игналинской АЭС появились объекты, интересные для туристов. Город построен на стыке трех республик – Литвы, Латвии и Беларуси. Уникально в этом отношении крупнейшее в стране озеро Друкшяй (белор. Дрисвяты), являющееся трансграничным водным бассейном и расположенное на границе между Литвой и Беларусью на расстоянии двух километров от Латвии. С берега открывается величественный вид на уже недействующую, находящуюся в стадии демонтажа, но все еще предстающую в целостном виде Игналинскую АЭС. К сожалению, в будущем нашим потомкам удастся увидеть эту картину лишь на архивных фото…

Целью строительства города была, конечно же, Игналинская АЭС. С ее закрытием значительная часть обслуживающего персонала станции осталась не у дел. Многие покинули уже полюбившиеся места в поисках работы.

Но на этом жизнь города не заканчивается, а может быть, все только начинается – именно такого мнения придерживаются члены инициативной группы «Кластер туризма в Висагинасе». Она возникла сравнительно недавно и объединила жителей, занятых в различных сферах деятельности – от успешных предпринимателей до преподавателей и консалтеров. Сближают неравнодушных висагинцев молодость, активность, увлеченность новаторскими проектами и идеей развития родного города именно в туристическом направлении. Инициативной группой были разработаны четыре туристических маршрута, соответствующих специфике города: Атомный, Этно, Арт и Эко.

Почти как экстремальный туризм

По словам разработчиков идеи Атомного маршрута, у них было некоторое опасение, что город-спутник атомной станции, имеющей подобный чернобыльскому реактор типа РБМК, отпугнет туристов. Стоит только их пригласить в наш гостеприимный, но, увы, «атомный град», как тут же в их мыслях, вполне вероятно, всплывет образ взрыва на ЧАЭС. Однако все сомнения остались позади, поскольку сознание людей, к счастью, меняется и все больше туристов хотят (и даже мечтают) посетить место, где когда-то был построен крупнейший ядерный объект.

Немаловажно и то, что здесь в 2017 году были организованы съемки невероятно зрелищного сериала «Чернобыль», обогнавшего по популярности «Игру престолов»! Поэтому после взвешивания всех «за» и «против» было решено Атомный маршрут включить в «список четырех». Тем более что туристических объектов, способных стать «гвоздями программы», в Висагинасе немало.

Одним из пунктов данного маршрута значатся водные экскурсии на лодках по озеру Друкшяй. Целью подобных заплывов является осмотр Игналинской АЭС, открывающейся во всей своей красе с разных интереснейших ракурсов. Ну и, конечно же, кто бы отказался побывать в месте, где сходятся границы трех республик. Надо заметить, что подобные экскурсии уже проводятся. Организуются они местным молодым предпринимателем, членом инициативной группы по развитию туризма в Висагинасе. Наряду с заплывами по озеру Друкшяй на его сайте http://litwildtravel.com можно заказать и другие туры – на байдарках, фэтбайках, а также пешие походы, как однодневные, так и многодневные.

Но главной «фишкой» Атомного маршрута, по мнению разработчиков, должны стать инсталляция футуристической скульптуры реактора с подсветкой и посещение одного из реальных бомбоубежищ, расположенных на территории города. Осмотр «бункеров» долгое время был под запретом. В настоящее время ведутся переговоры с руководством города о том, чтобы сделать их доступными для посещения туристами.

В числе объектов Атомного маршрута и действующий в настоящее время учебный пульт управления станцией, оборудованный в бывшем ЛОКе (Лечебно-оздоровительном комплексе ИАЭС), в настоящее время переименованном в Висагинский парк. Здесь можно не только ознакомиться с макетом пульта управления, но и остановиться для отдыха на несколько дней в достаточно комфортабельных гостиничных номерах. Да и место его расположения вполне «курортное» – вблизи живописного Белого озера, на берегах которого можно устроить пикник в специально обустроенных для этого местах.

Национальная тропа Этно-маршрута

Уникальность Висагинаса – в его многонациональности, здесь проживают представители 42 национальностей. Самые крупные диаспоры образуют белорусы, русские, украинцы, литовцы, поляки, латыши, татары. Идеей разработчика этого туристического маршрута является создание так называемой «национальной тропы» вокруг одного из близлежащих к Висагинасу озер – Кукуже. По замыслу автора, тропа будет обустроена в виде дерева, корни которого ведут тропинками вдоль береговой линии, а на концах ветвей, уводящих вглубь леса, будут установлены скульптуры этнической направленности с подсветкой и аудиогидом. Неподалеку планируется оборудовать места для отдыха со столами и скамейками и устраивать здесь этно-праздники с приглашением гостей из других городов Литвы и зарубежья.

Надо отметить, что озеро, в народе прозванное Бычьим глазом, уже само по себе особенное: имеющий очертания ровной окружности водоем просто овеян тайнами и легендами. Любителям мистики здесь точно понравится – фантазии разыграются не на шутку, стоит посетить это место в полнолуние и увидеть отражение ночного светила в зеркальной поверхности озера. Любителям всего загадочного и особенного здесь будет интересно даже без скульптур. Ну а если идея воплотится в жизнь, то место станет еще более привлекательным.

По идее автора, каждый хозяин «этно-ветви» сможет обустроить ее по своему вкусу и при желании даже угощать национальными блюдами проголодавшихся от обилия экзотических впечатлений посетителей.

Для ценителей высокого искусства

Одним из мест для локации объектов Арт-маршрута может стать лесная тропа, ведущая от железнодорожного вокзала в город. По словам разработчиков, дорога от вокзала должна быть не просто интересной, но и весьма познавательной. Вдоль нее планируется установить скульптуры, отвечающие общей концепции города-спутника атомной электростанции.

В проекте Арт-маршрута в Висагинасе значатся также скейтпарк, специализированные места для граффити, «Аллея скамеек» (дизайнерские ноу-хау), а также «Арт-лабиринт» и новое направление искусства, только начинающее о себе заявлять – муралы (большие произведения искусства, нанесенные на поверхность стены.).

Как скульптуры, так и скамейки, могли бы увековечить имя какого-нибудь человека (или группы людей-единомышленников), поскольку были бы подарены городу и отмечены мемориальной надписью с именем автора работы, а также мецената, сделавшего этот подарок горожанам. Кроме того, в плане этого туристического маршрута – возрождение уникальной архитектурной концепции города, сохранение и восстановление скульптурных композиций, установленных еще при строительстве города-спутника ИАЭС.

Богатство природы

Висагинас – место, куда стремятся любители спокойного, уединенного отдыха на природе. Город, расположенный на востоке Аукштайтии, со всех сторон окружают густые леса и чистейшие озера. Например, одно из них — находящееся в 5 км от города на территории Зарасайского самоуправления озеро Швянтас – входит в cписок охраняемых объектов. Его экосистема представляет собой ботанический заповедник, в котором произрастают редкие растения, а вода отличается чистотой и прозрачностью. Да и в самом Висагинасе, а также в его окрестностях тоже есть на что посмотреть.

Именно поэтому разработчики Эко-маршрутарешили не «изобретать велосипед», а использовать уже имеющиеся природные ресурсы. В программе маршрута – пешие, велосипедные и лыжные (зимой) походы с возможностью ночевок как в лесу, так и в кемпингах, рыбалка, водные развлечения, познавательные экскурсии, наблюдение за жизнью животных в их естественной среде обитания.

Свое видение развития туризма в Висагинасе члены туристического кластера представили руководству самоуправления. Все четыре маршрута были одобрены и получили активную поддержку. В частности, в настоящее время совершенствуются объекты Атомного маршрута – ведутся переговоры о возможности посещения туристами бомбоубежищ, обновляется учебный пульт управления ИАЭС и разрабатывается план привлечения и комфортного размещения туристов.

Ну а если у кого-то из предпринимателей возникнет желание взять один из маршрутов (а может, и все сразу) под личную опеку, то, по словам мэра Висагинаса Эрландаса Галагуза, руководство города окажет в этом всестороннюю поддержку.

Так что, добро пожаловать в Висагинас!

Алена ЧЕРКАСОВА, Висагинас

Фото автора