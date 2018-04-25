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Висагинский вестник

Висагинские таланты покоряют Москву. Новый успех Марии Калениченко

Мария Калениченко — юная пианистка Висагинской школы искусств им. Ч. Саснаускаса и ее педагог Карина Гурина вернулись из Москвы.

28 сентября в Московском культурном центре им. Людмилы Рюминой состоялось открытие второго сезона «Международной детской филармонии». Концерт проводился в рамках проекта «Искусство на все времена», организованного Фондом поддержки культуры и искусства под руководством Л. Меркуловой (Россия).

Руководители фонда заметили Марию летом на конкурсе «Feurich Viena», где заняла она 1 место, и пригласили ее в Москву.

На сцене «Международной детской филармонии» выступили более ста юных талантов от 7 до 17 лет. Все они — победители престижных международных конкурсов и фестивалей, активно гастролирующие.

Вот имена некоторых участников. Это внук известного альтиста Юрия Башмета — юный скрипач Гранд Башмет, Е. Найденова (флейта), М. Головиченко (саксофон), Д. Седова (арфа) и другие.            

В концерте приняли участие и гости «Международной детской филармонии» — грузинский ансамбль «Сихарули», юные артисты циркового искусства «Огни Олимпа». Украшением концерта стал квартет камерного оркестра «Солисты Москвы» и известная пианистка Ксения Башмет.

«Международная детская филармония» еще не раз порадует в этом году любителей музыки интересными концертами, среди которых Рождественские встречи в Москве, в «Башмет-центре» совместно с музыкантами Кипра, Таиланда и Голландии, а также гастрольные концерты в Сан Ремо.        

Напомним, что 13-летняя Мария Калениченко – это та юная пианистка, которой в прошлом году Фонд Мишеля Сони прислал из Женевы (Швейцария) белое пианино – в подарок на день рождения.

Мария уже 4 года является ученицей Фонда Мишеля Сони – французского композитора, поддерживающего талантливых юных музыкантов.

Мы рады новым успехом Марии Калениченко и ее педагога Карины Гуриной, и от души поздравляем их с успешным выступлением в Москве!

news.tts.lt

Фото Карины Гуриной

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