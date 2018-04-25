Висит груша — можно скушать

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В древние времена этот фрукт ели только после термической обработки: считалось, что свежие плоды опасны для здоровья. И в какой-то степени наши предки были правы!

Сибирячка, лада, конференц, рогнеда — вот только самые популярные сорта груш. А если начать перечислять все, то это может занять несколько страниц текста. В мире существует около пяти тысяч разных сор­­тов данного фрукта. Большинство из них чисто декоративные — в Китае любят делать из подобных плодов различные композиции и украшать ими дома. А есть их — опасно для здоровья. Если говорить о тех сортах, которые пригодны в пищу, то их не так много — всего около 50. Они делятся на зимние (несладкие) и летние (сладкие). Первые широко используются в кулинарии: их сочетают с сыровяленой ветчиной, мясом курицы, утки, твердыми и мягкими сырами, сырами с белой и голубой плесенью, грецкими орехами, шампиньонами. Вторые чаще всего едят в свежем виде, из них делают вина и варят варенье.

Груши, без сомнения, полезны. Они содержат большое количество фолиевой кислоты, витамины С, B1, Р, РР, каротин и много других веществ. Кстати, термически обработанная груша не теряет своих свойств. Полезен и грушевый сок: смешанный с медом, он помогает снять охриплость голоса, сбить высокую температуру, укрепить иммунитет.

Но, перед тем как вкусить этот плод, стоит вспомнить несколько простых правил. Этот фрукт в сыром виде не следует есть на пустой желудок и запивать холодной водой. Также не рекомендуется сразу после него употреблять мясо. Еще в древности люди заметили, что неправильное употребление груш чревато последствиями: могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Салат из груш с горгонзолой

Груши — 2 шт., сыр горгонзола — 200 г, орехи грецкие — 50 г, горчица дижонская — 1 ч. л., уксус бальзамический — 1 ч. л., мед — 1 ч. л.

Грушу промыть и разрезать поперек на несколько кусков. Срезать нижнюю часть, чтобы фрукт устойчиво стоял на тарелке. Грецкие орехи измельчить. Для заправки смешать уксус, горчицу и мед. Добавить в смесь орехи. Сыр порезать небольшими пластинами. Положить нижнюю часть груши на блюдо, на нее — пластину сыра и полить приготовленным соусом, сверху снова грушу, сыр и соус. Продолжать, пока фрукт не сформируется целиком.

Корейка с грушами и пряными травами

Груши — 2 шт., корейка свиная — 1 кг, вино красное сухое — 100 мл, горчица — 1 ч. л., уксус — 1 ст. л., мед — 1 ст. л., прованские травы, соль, перец черный молотый.

Надрезать мясо между ребрышками. Присыпать травами, посолить, поперчить. Одну грушу нарезать мелко, вторую — пополам. Положить в форму мясо с грушами и отправить в духовку на 10 минут при 180 °С. Затем полить корейку вином, накрыть фольгой и запекать еще час. Вынуть из духовки, положить на блюдо вместе с грушами. Смешать оставшийся сок, горчицу, уксус и мед. Проварить 5 минут. Перелить в соусник. Также можно подавать с клюквенным соусом.

Варенье из груш

Груши — 1 кг, сахар — 1,5 кг, ванильный сахар — щепотка.

Крепкие, неперезрелые груши очистить от кожицы, разрезать на дольки (удалив сердцевину), положить в кастрюлю, залить холодной водой так, чтобы она только покрыла их, и варить, пока плоды не станут мягкими. В посуду для варенья положить сахар, залить двумя стаканами отвара, полученного при варке груш, размешать и дать закипеть. В горячий сироп опустить приготовленные фрукты и при слабом кипении варить до готовности.

Ризотто с грушами и сыром

Груши — 2 шт., рис — 150 г, бульон овощной — 700 мл, масло сливочное — 3 ст. л., сыр — 60 г, орехи грецкие — 30 г, вино белое сухое — 2 ст. л.

Груши очистить, удалить сердцевину, нарезать и жарить на сливочном масле (1 ст. л.) до мягкости. Ос­тавшееся масло разогреть в другой сковороде и обжарить в нем рис. Влить вино, дать ему выпариться. Овощ­ной бульон довести до кипения и выключить. До­бавлять бульон в рис по одному половнику и ждать, пока он полностью впитается, затем вливать следующую порцию. Через 15 минут туда же отправить груши и тертый сыр. Перемешать. Украсить орехами.

«Пьяная» груша

Груши — 4 шт., вино красное сухое — 500 мл, сахар — 200 г, сахар ванильный — 1 ч. л., лимоны — 1 шт., гвоздика — 1 ч. л., корица — 1 ч. л., сметана — 200 г, сливки — 100 мл.

Вино влить в кастрюлю, добавить сахар (100 г), ванильный сахар, лимон, нарезанный на дольки, корицу и гвоздику. Груши очистить (хвостики оставить), целыми поставить в кастрюлю и варить на среднем огне. Довести до кипения, уменьшить огонь. Через 45 минут фрукты достать, а сироп варить еще 30 минут. Оставшийся сахар измельчить в пудру, взбить миксером со сливками и сметаной. Груши нарезать дольками, подавать со сметанным кремом, полив винным сиропом. Вместо сливок и сметаны можно использовать мороженое.

Суп из груш и тыквы

Груши — 2 шт., тыква — 400 г, масло сливочное — 50 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, бульон куриный — 1 л, соль, перец черный молотый.

Тыкву и груши очистить, у тыквы удалить семена, у груш — сердцевину. Мякоть порезать и выложить на противень. Запекать 30 минут при 200 °С, затем измельчить в блендере. Разогреть в кастрюле сливочное масло и обжарить измельченный лук и чеснок. Тонкой струйкой влить бульон. Добавить соль и перец по вкусу. Соединить бульон и тык­венно-грушевое пюре, перемешать. Подавать можно с сухариками.

Закуска из груш в ветчине

Груши — 2 шт., ветчина пармская (или свиной сырокопченый окорок) — 150 г, руккола — несколько листиков, сыр с плесенью — 50 г.

Сыр порезать маленькими кусочками. Ветчину — тончайшими пластинами.

Груши вымыть, вытереть насухо, разрезать пополам и вынуть сердцевину. Затем нарезать дольками. На ветчину положить несколько долек груши, листочек рукколы и сыр. Свернуть в рулетик и поместить в бокалы или закрепить зубочисткой. Такую закуску можно сделать горячей. Для этого готовые рулетики нужно запекать 15 минут.

Грушевая шарлотка

Груши — 4 шт., яйца — 3 шт., сметана — 200 г, сахар — 150 г, мука пшеничная — 200 г, сода — 1 ч. л., лимоны — 1 шт., ванильный сахар — щепотка.

Из половины лимона выжать сок. Яйца взбить с сахаром и сметаной. Добавить просеянную муку, ванильный сахар, соду, гашенную лимонным соком. Снова взбить. Груши очистить от кожицы и сердцевины и нарезать небольшими кубиками. Половину теста вылить на застеленный пергаментом противень. Сверху выложить порезанные груши, залить второй половиной теста. Выпекать в разогретой до 180 °С духовке 30-40 минут. Готовность про­­верить зубочисткой.