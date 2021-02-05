Витаминный чай – защита от простуды

Этот напиток, как говорится, не для слабонервных. Он довольно специфичен на вкус, но горло прогревает просто отлично. А еще помогает «пробить» заложенный нос и как следует пропотеть, что при вирусной инфекции будет совсем не лишним. Смешайте листовой чай и специи и заварите кипятком (1,5−2 стакана). Настаивайте напиток в течение 8−10 минут. Затем перелейте его в кастрюлю, добавьте имбирь и лимон и доведите смесь до кипения. Процедите заварку через ситечко и немного разведите кипятком. При необходимости подсластите чай медом — его лучше добавлять в теплую, а не горячую воду.

Малиновый чай

Черный листовой чай — 3−4 ч. л., сушеная мята — 1 ч. л ., цедра лайма или лимона — 1 ч. л., малина (свежая или замороженная) — 2−3 ст. л., мед (при отсутствии аллергии) — по вкусу.

Малина — самое популярное жаропонижающее средство из всех, применяемых в народной медицине. Ягода содержит целый комплекс полезных микро- и макроэлементов, поэтому такой чай при ОРВИ будет весьма кстати. Насыпьте чай, мяту и цедру в заварной чайник. Залейте их кипятком (2−2,5 стакана) и дайте настояться в течение 10−15 минут. Перелейте заварку в кастрюлю, добавьте малину и прогрейте на минимальном огне в течение 7−10 минут. Готовый чай разлейте по чашкам через ситечко. Разбавьте напиток кипятком до желаемой крепости и подсластите медом.

Цитрусовый взвар

Черный листовой чай — 3−4 ч. л., гвоздика — 5 соцветий, лимон — 2 кружочка, апельсин — 2 кружочка, лайм — 2 кружочка.

Как известно, бактерии и вирусы погибают в кислой среде. При этом чем выше доза витамина С, тем быстрее наступает облегчение симптомов ОРВИ. Это научно доказанный факт. А откуда же взять столько витамина С, как не из цитрусовых — рекордсменов по его содержанию. Насыпьте чай и гвоздику в заварочный чайник. Залейте кипятком (около 1,5−2 стаканов) и оставьте на 10−15 минут. Перелейте заварку в кастрюлю, добавьте фрукты и доведите чай на слабом огне до кипения. Разлейте напиток по чашкам и разбавьте кипятком при необходимости.

Отвар шиповника с боярышником

Шиповник сушеный — 100 г, боярышник сушеный — 100 г, мед акации — по вкусу.

В литровый термос засыпьте вымытые ягоды и залейте крутым кипятком. Дайте настояться в течение ночи. Налейте в стакан и положите приблизительно 1 чайную ложку меда. Тщательно размешайте и пейте. Весной, осенью и во время простуды этот напиток надо пить теплым натощак. Болеющим еще пару раз в течение дня.

Мятно-имбирный чай

Корень имбиря — 1 небольшая шт., лимон — 1 шт., свежая мята — 3-5 веточек, мед — по вкусу.

Такой напиток хорошо пить в непогоду — вы сразу же согреетесь — или перед тем, как будете прыскать в больное горло лекарство. Этот чай хорошо согревает горло. Помойте лимон, мяту и имбирь. Последний почистите и нарежьте мелкими кусочками и положите в заварочный чайник типа кофе-пресс (500 мл). Затем добавьте туда измельченный (вместе с цедрой) лимон и порвите веточки мяты. Залейте кипятком и дайте настояться 15-20 минут. Подайте с медом в розетке. Каждый сможет сам регулировать сладость напитка, к тому же чай уже немного остынет и все полезные составляющие меда в нем не погибнут.