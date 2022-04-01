Витамины со вкусом еды

Первыми на борьбу с весенним авитаминозом выходят листовые салаты, свежая зелень, огурцы и редис. Жареные и копченые продукты в меню лучше заменить на вареные и приготовленные на пару. А вместо каждой второй чашки чая или кофе выпивать стакан чистой негазированной воды — он точно не будет лишним. Для ориентира: общая (усредненная) норма потребления продуктов в день составляет от 500 г свежих овощей и фруктов; 150-200 г нежирного мяса; 300 г молочных продуктов. В наших рецептах есть блюда и для тех, кому нужны свежие витамины, и для тех, кому требуются в первую очередь белки. Будьте сыты и здоровы!

Салат с молодым горошком

Молодой горошек или ростки гороха (нута) — 100 г, редис — 100 г, огурцы — 2 шт., авокадо — 1 шт., морковь — 1 шт., лимоны — 1/2 шт.

Авокадо очистить, удалить косточку, мякоть измельчить блендером в однородную массу. Перемешать с соком половины лимона. Редис нарезать кружками, огурцы — ломтиками, морковь — тонкой соломкой. В порционные салатницы выложить слоями: соус из авокадо, ломтики овощей, ростки гороха. Специи и соль — по желанию.

Салат «Нисуаз»

Тунец — 200 г, яйца — 2 шт., помидоры черри — 8 шт., лук репчатый красный — 1 шт., маслины — 100 г, фасоль стручковая — 100 г, салат корн — 50 г, лимоны —1/2 шт., горчица — 1 ст. л., масло оливковое — 2 ст. л., перец черный молотый.

Охлажденный тунец разрезать на небольшие куски и обжарить на сковороде с маслом с обеих сторон. Если используете консервированный тунец, необходимо слить масло и разделить рыбу на куски. Яйца сварить вкрутую. Лук нарезать полукольцами, помидоры разрезать пополам. Салат корн выложить в салатник. Сверху положить кусочки тунца. Добавить нарезанные яйца, лук, помидоры. Смешать оливковое масло, горчицу и 1 ст. л. лимонного сока, заправить этим соусом салат. Поперчить и подавать.

Печень с грибами и беконом

Печень куриная — 400 г, шампиньоны — 200 г, бекон — 80 г, лук репчатый — 1 шт., огурцы соленые — 1 шт., сливки 15 %-ные — 1 стакан, мука — 1 ст. л., сахар коричневый — 1/2 ч. л., петрушка — 1/2 пучка, масло сливочное — 1 ст. л., перец черный молотый, соль.

Печень вымыть и очистить от пленок. Лук и грибы вымыть и очистить. Лук нарезать кубиками, грибы — пластинами. Бекон нарезать ломтиками и обжарить на сковороде без масла. Когда образуется достаточно жира, добавить лук и обжарить до золотистого цвета. Посолить, поперчить, присыпать сахаром. Затем выложить на сковороду шампиньоны и обжарить до зарумянивания. После этого добавить нарезанный кубиками соленый огурец. Все тушить на медленном огне до готовности грибов — 5-7 минут. Отдельно в сотейнике обжарить печень на сливочном масле на среднем огне 5-8 минут — до образования корочки. К печени переложить обжаренные продукты со сковороды. Смешать сливки с мукой, чтобы не было комков, и вылить в сотейник. Тушить печень в соусе под крышкой 10 минут. Перед подачей посыпать зеленью.

Гречка с куриными фрикадельками и брокколи

Для фрикаделек: филе куриное — 500 г, рис — 250 г, морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., яйца — 1 шт., петрушка — 1 пучок, сметана — 1 ст. л., томатная паста — 1 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., перец черный молотый, соль. Для гарнира: гречневая крупа — 200 г, брокколи — 500 г.

Рис отварить до полуготовности, воду слить. Куриное филе мелко нарезать — так в тефтелях будет хорошо чувствоваться мясо. Половину луковицы измельчить, половину моркови натереть на терке. Петрушку мелко порубить. Соединить лук, морковь, петрушку, филе, рис и яйцо. Фарш посолить, поперчить. Оставшиеся половинки лука и моркови измельчить и обжаривать на масле в течение 5 минут. Смешать сметану, томатную пасту и 1 стакан кипяченой воды. Вылить к обжаренным овощам. Из фарша слепить небольшие тефтели, выложить на сковородку и тушить 25 минут на медленном огне. Для гарнира отварить гречку. Брокколи отварить отдельно: опустить разобранную на соцветия капусту в кипящую воду на 5-10 минут.

Постные щи с грибами

Лук репчатый — 2 шт., грибы сушеные — 50 г, капуста квашеная — 200 г, масло растительное — 3 ст. л., лавровый лист — 1 шт., соль.

Грибы замочить в 1 л холодной воды на 3-4 часа. Лук мелко нашинковать и обжарить на сковороде с маслом до прозрачности. Капусту отжать от рассола и добавить к луку. Тушить, помешивая, до мягкости капусты. Грибы откинуть на дуршлаг и промыть. Грибной настой процедить через 2 слоя марли, влить в кастрюлю, добавить 1 л воды и довести до кипения. Положить в кастрюлю тушеную капусту с луком, лавровый лист, грибы, снова дать закипеть и варить на слабом огне 30-40 минут. Готовые щи посолить. Подавать со сметаной и зеленью.

Черничный сорбет

Черника (мороженая) — 3 стакана, сахар — 1/2 стакана, лимоны — 1/2 шт.

В небольшой кастрюле смешать сахар с 1/2 стакана воды, довести до кипения и варить на среднем огне 5 минут — пока сахар не растворится. Сироп остудить. Чернику разморозить, слить лишнюю жидкость, взбить в пюре с помощью блендера. Ягодное пюре смешать с сахарным сиропом и лимонным соком. Смесь перелить в форму и поставить в холодильник на 3 часа. Каждые 30 минут необходимо перемешивать сорбет венчиком, чтобы не образовывались кристаллы льда.

Подготовлено по материалам зарубежных СМИ

ПОДРОБНЕЕ... НАСТРОЙКИ Чтобы сделать посещение для Вас удобным и предоставить информацию с учетом Ваших предпочтений, на этом веб-сайте используются файлы „cookie“. Если Вы согласны с этим, нажмите на кнопку „Соглашаюсь“. Вы всегда можете отозвать свое согласие, изменив настройки браузера и удалив файлы „cookie“. СОГЛАШАЮСЬ

Privacy & Cookies Policy