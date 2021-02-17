Витаутас Ландсбергис стал почетным гражданином Вильнюса

Как утверждает самоуправление, В. Ландсбергис уже более 70 лет живет в Вильнюсе и своей деятельностью прославляет имя столицы.

«Решением совета отмечена историческая роль В. Ландсбергиса и его заслуги в восстановлении независимости Литвы, свободной Литвы, а вместе с ней и в политико-культурном развитии Вильнюса, ведь вся деятельность профессора заслуживает имени почетного гражданина города Вильнюса», – говорится в сообщении.

Регалии почетного гражданина будут вручены В. Ландсбергису на специальном мероприятии.

В период руководства В. Ландсбергиса Верховным Советом Литвы 11 марта 1990 года было объявлено о восстановлении независимости Литвы.

Имя почетного гражданина Вильнюса – высшая оценка, которую горожане могут инициировать и присвоить за важные для города и страны дела. Имя почетного гражданина Вильнюса присуждается с 1996 года.

До сих пор почетными гражданами были избраны Рональд Рейган, Джон Болдвин Ганибалссон, Казимерас Василяускас, Мстислав Ростропович, Деннис Хастерт, Чеслов Милош, Юстинас Марцинкявичюс, Збигнев Бжезинский, Йонас Кубилюс, Альгридас Каушпедас, Томас Венцлова, Шимон Перес, Альгирдас Миколас Бразаускас, Альгимантас Насвитис, Самуэль Бак, Джордж В. Буш, Викторас и Дангуоле Буткусы, Юлюс Саснаускас.