Витис на автомобильных госномерах

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Вероятно, что в будущем на автомобильных номерах появится знак государственного герба (Витиса). Сейм в первом чтении одобрил предложенные членом Сейма Андрюсом Купчинскасом поправки к Закону о государственном гербе, других гербах и геральдических знаках.

По словам А. Купчинскаса, на выдаваемых с 2018 г. государственных номерах автомобилей больше нет кругов, штампованных холодным способом – наклейки о техосмотре и голограммы, которая являлась одним из средств защиты номерного знака. Парламентарий считает, что это – одно из самых эффективных средств репрезентации государства, которым уже воспользовались и выбрали такие страны ЕС, как Словакия, Хорватия, Словения, Австрия и Германия, а также страны вне ЕС (Швейцария и др.).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ