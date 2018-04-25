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Визит Э. Макрона полезен для лучшего взаимопонимания – Г. Науседа

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Визит в Литву президента Франции Эммануэля Макрона был полезен для более глубокого взаимопонимания, утверждает литовский президент Гитанас Науседа.  

«Провожая президента Э. Макрона, я сказал, что этот визит был осмысленным для обеих сторон. Я очень искренне сказал: я хочу лучше вас понять, мы вас лучше слышать, понять ваши аргументы. И, возможно, вы хотите того же, на это президент ответил: действительно так», – сказал журналистам литовский руководитель в Рукле.

Рукла в Йонавском районе Литвы была последней остановкой Э. Макрона в Литве, здесь он посетил французских военных, служащих в Боевой группе Батальона НАТО.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Руководители двух стран в конце встречи в Рукле обнялись на прощание, несколько мгновений длилась беседа с глазу на глаз. 

«Я рад, что президент побывал в Рукле, посетил своих военных – 300 французских военных, которые будут здесь до конца года. Для меня это прекрасный пример сотрудничества между союзниками по НАТО», – сказал Г. Науседа.

Он также сказал, что ему «как никогда приятно», видеть служащих в Литве французских и американских военных. 

«НАТО как организация остается важнейшим гарантом нашей безопасности, и сегодняшний визит Э. Макрона является важным тому доказательством», – отметил президент.

Кроме того, Г. Науседа акцентировал сотрудничество Литвы и Франции в в международной миссии в Африке. 

«Регион Сахеля для нас не является какой-то региональной абстракцией, наши военные там (…) У нас есть много примеров сотрудничества, и я считаю, что этот визит будет способствовать тому, что отношения Франции и Литвы станут более тесными и еще более приятельскими», – сказал Г. Науседа.

Это был первый двухсторонний визит президента Франции в Литве спустя почти два десятилетия. 

Э. Макрон также встретился в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, премьер-министром Литвы Саулюсом Сквярнялисом, общественностью Вильнюсского университета. 

Nuotrauka lrv.lt

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