Визит Г. Науседы в Польшу: пять важнейших тем

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа отправится с первым визитом в Польшу. BNS представляет важнейшие темы визита:

1. Личная дипломатия.

Г. Науседа попытается установить личные связи с президентом Польши Анджеем Дудой, и, возможно, договориться с ним о регулярных контактах. Накануне визита в интервью литовскому радио и телевидению LRT А. Дуда сказал, что ему кажется, что с президентом Литвы они похожи консервативным подходом к традициям. Г. Науседа также встретится с главой правящей польской консервативной партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским и премьером Матеушем Моравецкис, который представляет Польшу на саммитах ЕС.

2. Безопасность и оборона.

Польша играет существенную роль в обеспечении безопасности Литвы. Литва хотела бы, чтобы ее территория была включена в зону действия приобретаемых Польшей американских противоракетных комплексов Patriot. Сотрудничество очень важно и для обеспечения безопасности «Сувалкийского коридора». «Сувалкийский коридор» — это участок приграничья Литвы и Польши протяженностью примерно 100 км, на западе он граничит с Калининградской областью России, на востоке — с Белоруссией. В случае войны захват этого коридора перекроет союзникам НАТО путь по суше к Балтийским странам. Польша недавно договорилась о прибытии дополнительных американских военных – к увеличению присутствия американцев стремится и Литва.

3. Спор с Брюсселем.

Литве, возможно, придется лавировать между Брюсселем и Варшавой по вопросу осуществленной в Польше судебной реформы. Суд ЕС в июне заявил, что Польша нарушила независимость судов и законодательство ЕС, когда сократила пенсионный возраст судей Верховного суда. Варшава утверждает, что целью этой реформы является борьба с коррупцией и реорганизация судебной системы, которая все еще страдает от пережитков коммунистических времен. Когда президентом Литвы была Даля Грибаускайте, литовские дипломаты заявляли, что воздержатся, если в ЕС состоится голосования по вопросу санкций в отношении Польши.

4. Национальные меньшинства.

На встрече Польша может поднять вопрос о положении польского национального меньшинства в Литве. Накануне визита Г. Науседа встретился с директорами школ с польским языком обучения, а министерство образования разрешило получить статус гимназии польской школе им. Симона Конарского. Другой вопрос многолетних дискуссий – написание польских фамилий в документах. До вступления в должность президента Г. Науседа не одобрял написание фамилий в литовских документах буквами польского алфавита. Свои просьбы по поводу положения в сфере образования меньшинства есть и у литовцев Польши. С ними Г. Науседа встретится во вторник вечером.

5. Дипломатия первой леди.

Польша организовала отдельную программу для супруги Г. Науседы Дианы Науседене. Вместе с женой президента Польши она пообщается со спортсменами спецолимпиады. Этот проект первой леди Польши предназначен для тренировок и соревнований людей с умственными недугами. Д. Науседене также побывает в Варшавском королевском замке, осмотрит выставку, посвященную украшениям глав Литовско-польского государства 16 и 17 веков.

ОБОЗРЕНИЕ BNS