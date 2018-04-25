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Визит Линкявичюса в Минск – своевременный шаг, утверждает премьер

  • Nuotrauka urm.lt

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис утверждает, что визит министра иностранных дел Линаса Линкявичюса в Минске был своевременным шагом.   

«Это важный шаг, нужный шаг, говоря о нашем государстве, если мы хотим, чтобы было независимое государство рядом, и это была литовско-белорусская граница, а не граница других государств», – сказал журналистам С. Сквярнялис в правительстве в среду. 

«Если хотим предоставить возможность и помощь этому государству в диверсификации доставки энергетических ресурсов в Беларусь, а также получить выгоду и экономическую эффективность нашего государства, если говорить о нефти, светлых нефтепродуктов, поставках газа, то это своевременный шаг, чтобы поговорить, обсудить», – добавил он.

Премьер утверждает, что о том, что нужно говорить с белорусскими властями, говорили во время посещений Минска и представители оппозиции. 

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Глава правительства отметил, что накануне визита обсуждал с министром темы бесед. Кроме того, Л. Линкявичюс передал белорусскому премьеру Сергею Румасу приглашение С. Сквярнялиса прибыть на экономический форум в Литву в мае. 

Литовский премьер также добавил, что сейчас время поднимать и вопросы, которые заботят Литву, особенно безопасности БелАЭС. 

«Он был должным образом поднят, я думаю, что будет должная реакция», – сказал в среду премьер.

Л. Линкявичюс в начале этой недели побывал в Беларуси после четырехлетнего перерыва. Он встретился с главой МИД Беларуси, премьером, представителями оппозиции, литовской общины. 

Парламентская оппозиция в Литве критикуют этот визит, поскольку им министр якобы ослабляет позицию Литвы по БелАЭС и служит пропаганде белорусских властей, вредит белорусской оппозиции, борющейся за демократию.  

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