Визит Линкявичюса в Минск – своевременный шаг, утверждает премьер

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис утверждает, что визит министра иностранных дел Линаса Линкявичюса в Минске был своевременным шагом.

«Это важный шаг, нужный шаг, говоря о нашем государстве, если мы хотим, чтобы было независимое государство рядом, и это была литовско-белорусская граница, а не граница других государств», – сказал журналистам С. Сквярнялис в правительстве в среду.

«Если хотим предоставить возможность и помощь этому государству в диверсификации доставки энергетических ресурсов в Беларусь, а также получить выгоду и экономическую эффективность нашего государства, если говорить о нефти, светлых нефтепродуктов, поставках газа, то это своевременный шаг, чтобы поговорить, обсудить», – добавил он.

Премьер утверждает, что о том, что нужно говорить с белорусскими властями, говорили во время посещений Минска и представители оппозиции.