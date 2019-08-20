Визит премьер-министра Израиля в Киев: итоги переговоров Нетаниягу и Зеленского

Фото president.gov.ua

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В понедельник, 19 августа, в Мариинском дворце в Киеве прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Переговоры двух лидеров проходили за закрытыми дверями. Позже состоялась двусторонняя встреча в расширенном составе при участии министра экологии Зеэва Элькина, заместителя министра иностранных дел Ципи Хотовели и других членов делегации.

По завершении переговоров был подписан ряд украинско-израильских документов: меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства, соглашение о содействии изучению языка иврит в учебных заведениях Украины и изучению украинского языка в учебных заведениях государства Израиль, программа сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта на 2019-2022 годы, меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития и торговли Украины и израильским патентным ведомством министерства юстиции государства Израиль.

Затем Нетаниягу возложил венки к Могиле неизвестного солдата и к памятнику жертвам Голодомора в Киеве. После чего состоялась совместная пресс-конференция лидеров двух государств.

Биньямин Нетаниягу, выступая перед журналистами, отметил позитивные изменения, происходящие в настоящее время в Украине. Он пригласил Зеленского в ближайшее время посетить Иерусалим с ответным визитом. «Обе наши страны молоды, но оба наши народа древние, и отношения между нами существуют на протяжении многих веков. Еврейской общине Украины более 1300 лет, и я благодарю вас за согласие на совместный проект по развитию Умани, который очень важен как для Украины, так и для еврейского народа. Были времена, когда наши отношения были превосходными, но были и периоды невероятных катастроф. Во время Холокоста сотни тысяч евреев были убиты на территории Украины. Сегодня мы посетим Бабий Яр, где десятки тысяч евреев были убиты нацистами и их пособниками», – сказал Нетаниягу. При этом он отметил, какую важную роль сыграли выходцы из Украины в создании еврейского государства. Израильский премьер отметил, что еврейская община в Украине является четвертой по численности в Европе.

В ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что Украина будет принимать во внимание опыт Израиля в сфере безопасности и обороны. «Нам как государству есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. И мы обязательно это делать», – сказал он. Зеленский поблагодарил израильское руководство за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и устойчивую позицию относительно войны на востоке страны и аннексии Крыма.

Кроме того, Зеленский заявил: «В последнее время наши государства активно сотрудничают в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему». «Граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля», – подчеркнул президент Украины.

В ходе переговоров особое внимание было уделено торгово-экономическим связям между двумя странами. «Израиль остается одним из ключевых торговых партнеров Украины в ближневосточном регионе. Наш совокупный товарооборот превысил 1 млрд долларов США», – отметил Зеленский, выразив уверенность в том, что в скором времени следует ожидать значительный рост товарооборота благодаря соглашению о свободной торговле между Украиной и Израилем. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время израильская сторона ратифицирует этот документ.

Как сообщает пресс-служба главы правительства Израиля, в ходе переговоров были подняты темы выплаты украинских пенсий израильтянам, репатриировавшимся из Украины. Обсуждался и вопрос о продвижении соглашения о свободной торговлю, включая сферу высоких технологий.

Президент Украины во время переговоров с премьер-министром Израиля обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор 1932-33 годов актом геноцида украинского народа. «Украина и Израиль имеют давние тесные исторические связи. Наши народы совместно пережили все трагедии новейшей истории – Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим», – цитирует заявление Зеленского его пресс-служба. «Все это – горькие моменты нашей общей истории – должно объединять нас с надеждой на светлое будущее и невозможность повторения подобных трагедий», – Владимир Зеленский.

Зеленский и Нетаниягу приняли участие в церемонии памяти жертв трагедии Бабьего Яра. В ходе этой церемонии Нетаниягу говорил на иврите о трагедиях Холокоста и Голодомора. Зеленский призвал к объединению против антисемитизма, чтобы трагедия Бабьего Яра никогда не повторилась.

Украинские СМИ, комментирующие визит Нетаниягу в Киев, отмечают, что премьер-министр Израиля прибыл в столицу Украины впервые за последние 20 лет, прошлый визит состоялся в марте 1999 года (тогда пост премьер-министра Израиля также занимал Биньямин Нетаниягу).

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