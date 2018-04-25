Визовый центр Литвы в Калининграде возобновил работу

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Как сообщает пресс-служба визового оператора VFS Global, визовый центр Литвы в Калининграде начал работу с 19 июня.

Центр примет визовые заявления от жителей Калининградской области по предварительной записи на сайте vfsglobal.com. Сдать документы можно по пятницам, получить паспорта с визами по понедельникам (также по предварительной записи).

В центре предприняты меры безопасности: посетители должны проходить термометрию, использовать дезинфицирующие средства для рук, соблюдать дистанцию.