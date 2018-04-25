Визовый сбор на курортах Египта отменили до мая 2021 года

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«Интерфакс» со ссылкой на сообщение газеты Egypt Independent пишет, что туристов, прибывающих на популярные египетские курорты, освободят от уплаты визового сбора до мая 2021 года.

Всем, прибывающим в провинции Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан, платить за визу не придётся. Решение вступает в силу 1 ноября и будет действовать до конца высокого туристического сезона в стране — до 30 апреля. Таким образом власти Египта намерены поддержать свою турсферу.

Среди прочих мер поддержки турбизнеса, принятых властями, — разрешение всем субъеткам туриндустрии до конца 2020 года не платить за электроэнергию, газ и воду. Выплата их долгов также отсрочена до января 2021 года.

Напомним, Египет открылся для иностранных туристов 1 июля, а с 1 сентября посетителей принимают все археологические памятники и музеи, совершаются круизы по Нилу.