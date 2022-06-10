Включаем режим экономии

Каждый третий респондент в возрасте от 18 до 39 лет говорит, что инфляция не повлияла на его расходы — реже экономил на еде, отдыхе, поездках и вещах. 12-18 мая Vilmorus провел репрезентативный опрос населения, в котором принял участие 1001 взрослый житель Литвы в 24 городах и 40 сельских местностях. Максимальная погрешность опроса составляет 10%.

На рекордную инфляцию в Литве все больше влияют внутренние процессы, особенно рост цен на продукты питания, который происходит быстрее, чем в других странах Европы, считает Жигимантас Маурицас, экономист банка Luminor.

По сообщению портала сравнения цен www.pricer.lt, данные за май также не порадуют. Цены выросли, отдельные продукты подорожали на 10-15 центов, но есть и такие, которые подорожали на 50 центов или евро. Годовая инфляция в Литве в мае составила 18,5%, что, по предварительным оценкам, является самым высоким показателем с 1996 года.

«Наша инфляция имеет два источника: внешний (из-за геополитических событий) и внутренний — частично ощущаемый через рост цен на продовольствие, который играет все большую роль. Этот рост является самым быстрым во всем Европейском союзе и вызывает много вопросов о том, что некоторые продукты в Литве становятся очень дорогими, в то время как в других странах цены растут не так заметно», — сказал экономист агентству BNS.

По его словам, такой быстрый рост цен не является долгосрочным явлением, а отдельные продукты дорожают в силу конкретных обстоятельств. Например, картофель за год стал дороже, чем за последние 20 лет. Ж. Маурицас подчеркивает, что рост цен также отражает определенное поведение в попытке воспользоваться общими тенденциями, и называет такую тактику опасной.

Он считает, что инфляция в Литве в ближайшее время может вырасти еще больше и достигнет своего пика только в июле.

И. Гените-Пикчене, экономист INVL Asset Management, отметила, что высокая инфляция в Литве обусловлена в первую очередь внешними факторами, особенно ростом цен на энергоносители.

«По уровню инфляции мы вернулись в прошлый век, что само по себе показывает, насколько нетипичен нынешний период, нетипичны обстоятельства, и весь всплеск инфляции в принципе обусловлен внешними факторами, которые просачиваются с осени прошлого года и которые усугубились в результате войны в Украине». И. Гените-Пикчене считает, что осенью можно ожидать передышки, так как инфляция начнет снижаться.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ