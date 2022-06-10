Включаем режим экономии

После того, как инфляция в Литве достигла самого высокого уровня за последние десятилетия, свои расходы вынуждены были ограничить до 50% населения страны, а пожилые люди вынуждены экономить и на еде. Между тем одна пятая часть населения не изменила своих потребительских привычек из-за повышения цен, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией рыночных и социологических исследований Vilmorus по заказу агентства BNS.
Согласно опросу, расходы на продукты питания ограничивают 40% респондентов, на отдых и развлечения — 49,5%, на отпуск и путешествия — 47,5%, на вещи — 46,3%, а расходы 23,2% опрошенных инфляция не ограничила. Расходы на продукты питания в наибольшей степени ограничили безработные (58%) и те, у кого доход семьи составляет до 350 евро в месяц на одного члена семьи (55,3%).
Каждый третий респондент в возрасте от 18 до 39 лет говорит, что инфляция не повлияла на его расходы — реже экономил на еде, отдыхе, поездках и вещах. 12-18 мая Vilmorus провел репрезентативный опрос населения, в котором принял участие 1001 взрослый житель Литвы в 24 городах и 40 сельских местностях. Максимальная погрешность опроса составляет 10%.
На рекордную инфляцию в Литве все больше влияют внутренние процессы, особенно рост цен на продукты питания, который происходит быстрее, чем в других странах Европы, считает Жигимантас Маурицас, экономист банка Luminor.
По сообщению портала сравнения цен www.pricer.lt, данные за май также не порадуют. Цены выросли, отдельные продукты подорожали на 10-15 центов, но есть и такие, которые подорожали на 50 центов или евро. Годовая инфляция в Литве в мае составила 18,5%, что, по предварительным оценкам, является самым высоким показателем с 1996 года.
«Наша инфляция имеет два источника: внешний (из-за геополитических событий) и внутренний — частично ощущаемый через рост цен на продовольствие, который играет все большую роль. Этот рост является самым быстрым во всем Европейском союзе и вызывает много вопросов о том, что некоторые продукты в Литве становятся очень дорогими, в то время как в других странах цены растут не так заметно», — сказал экономист агентству BNS.
По его словам, такой быстрый рост цен не является долгосрочным явлением, а отдельные продукты дорожают в силу конкретных обстоятельств. Например, картофель за год стал дороже, чем за последние 20 лет. Ж. Маурицас подчеркивает, что рост цен также отражает определенное поведение в попытке воспользоваться общими тенденциями, и называет такую тактику опасной.
Он считает, что инфляция в Литве в ближайшее время может вырасти еще больше и достигнет своего пика только в июле.
И. Гените-Пикчене, экономист INVL Asset Management, отметила, что высокая инфляция в Литве обусловлена в первую очередь внешними факторами, особенно ростом цен на энергоносители.
«По уровню инфляции мы вернулись в прошлый век, что само по себе показывает, насколько нетипичен нынешний период, нетипичны обстоятельства, и весь всплеск инфляции в принципе обусловлен внешними факторами, которые просачиваются с осени прошлого года и которые усугубились в результате войны в Украине». И. Гените-Пикчене считает, что осенью можно ожидать передышки, так как инфляция начнет снижаться.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ