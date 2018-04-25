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Вкуснее, чем в IKEA

Фрикадельки — вкуснейшие шарики из рубленого мяса. Из них можно складывать башни, а можно есть со сливочным и брусничным соусом, как в известном шведском магазине IKEA. Делимся рецептами отличных фрикаделек, которые не хуже тех, магазинных.

Фрикадельки делаются из рубленого мяса, они напоминают маленькие котлетки, но различия все же есть. Если будете искать в советских кулинарных книгах, то придется залезать в раздел супов, потому что тушенные в соусе мясные шарики чаще всего называют тефтелями. Иногда их жарят.

Но мировые кухни не делают различий между отварными и жареными шариками. Это все фрикадельки. Одни из самых известных видов — турецкие кёфте. Небольшие шарики из бараньего, говяжьего или смешанного фарша. Считается, что жареные шведские фрикадельки произошли как раз от турецких. Карл XII подсмотрел идею в Османской империи и привез на родину.

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Турецкие же кёфте стали вдохновителями для армянских и азербайджанских кулинаров. В Армении можно попробовать отличные фрикадельки ишли-кюфта, которые подают без соуса, но зато с лимоном, а в Баку популярен суп кёфте бозбаш (прозрачный бульон с фрикадельками, нутом, зеленью). Разумеется, в восточных фрикадельках не используется свинина, в отличие от фрикаделек скандинавских и русских.

Шведские фрикадельки

150 г свинины, 150 г говядины, мускатный орех на кончике ножа, 3 ст. л. панировочных сухарей, 1 луковица, 1/3 стакана молока, 1 яйцо.

Для соуса: 50 г сливочного масла, 1 ст. л. муки, 1/2 стакана куриного бульона, 1 стакан сливок.

Залить панировочные сухари молоком и перемешать. Мелко нарубить лук, обжарить его до прозрачности, дать стечь маслу. Мясо и лук пропустить через мясорубку, добавить замоченные сухари, яйцо, соль и мускатный орех, перемешать. Сформировать шарики. Обжарить фрикадельки на сковороде. Для соуса обжарить на сковороде муку с кусочком сливочного масла до золотистого цвета. Добавить бульон и размешать венчиком. Добавить сливки и варить на маленьком огне, пока соус не начнет густеть. Положить фрикадельки в соус и прогревать в течение 10 минут. Подавать с брусничным соусом или брусникой и любимым гарниром.

Турецкие кёфте

500 г фарша из говядины, 1/2 стакана грецких орехов, 1 яйцо, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, кунжут, соль, специи. 

Для соуса: 150 г молока, 1 ст. л. муки, паприка, соль.

Орехи обжарить на сковороде, половину мелко измельчить в комбайне в муку, вторую половину — крупно нарубить. Фарш тщательно перемешать, добавить ореховую муку, нарезанные лук и чеснок, добавить специи. Оставить в холодильнике на 20 мин. Смоченными в холодной воде руками сформировать из фарша одинаковые шарики и запанировать их в кунжуте, далее уложить их в форму, смазанную маслом. Приготовить соус: в молоко добавить муку, соль, паприку, взбить, чтобы не было комочков, залить подготовленные кёфте.

Турецкий али назик кебаб

180 г баранины, 1 кг баклажанов, 300 г йогурта, 2 зуб. чеснока, 100 г сливочного масла, 20 г соли, 2 г мякоти перца, 2 г красного перца острого.

Для подачи: 1 помидор, 1 острый перчик, 1 кусок хлеба, кинза.

Сперва необходимо приготовить мясо. Для этого надо отделить мясо ягненка от потрохов и костей и добавить 10 г соли на 1 кг мяса. Надеть мясо на шампуры и прожарить на углях в течение 10 минут. Для того чтобы приготовить подложку для мяса, необходимо пожарить 1 кг баклажанов на углях (можно также убрать в предварительно разогретую до 200 °C духовку). Очистить от кожуры и нарезать на мелкие кусочки. Измельчить 2 зубчика чеснока в отдельной миске, взбить с заранее процеженным йогуртом и тщательно перемешать, постепенно добавляя соль и измельченные баклажаны.  В небольшой кастрюле растопить 30-40 г сливочного масла. Затем поместить туда мясо и слегка обжарить с красным молотым перцем. На тарелку выложить 200 г подложки из баклажанов, сверху в центре поместить мясо, а по краям разложить нарезанные дольки помидора и перца. Сверху мясо украсить листочками кинзы.

Ишли-кюфта

1 кг говядины, 2 луковицы, 1 яйцо, 500 г булгура, 1 ст. л. муки, растительное масло, красный острый перец, черный перец молотый, соль, зелень, лимон.

Свежую говядину и очищенный репчатый лук дважды или трижды пропустить через мелкую сетку мясорубки и хорошенько перемешать. Для приготовления верхнего слоя ишли-кюфты взять меньше половины говяжьего фарша и добавить теплую кипяченую воду. Количество воды должно быть таким, чтобы фарш превратился в липкое тесто, похожее на пластилин. Туда же добавить яйцо, немного муки, красный и черный перец, если надо, еще немного теплой воды, чтобы фарш не потерял свою липкую консистенцию. В теплой воде замочить булгур. Время замачивания — от 30 минут до одного часа. Набухший булгур перемешать с небольшим количеством растительного масла. Потом добавить туда же липкий фарш и оставить на 15 минут. Перемешать булгур с липким фаршем, отложить на 10-15 минут. Для лепки ишли-кюфты подготовить миску с теплой лимонной водой. Смочить руки в лимонной воде, взять порцию фарша с булгуром для верхнего слоя и сформировать шар, потом слепить из него чашечку. В эту чашу из фарша положить начинку. Закрыть края чаши таким образом, чтобы получились лимончики. В кастрюлю налить воду, посолить и довести до кипения. Ишли-кюфту по одной штучке выкладывать в кипящую воду. Варить приблизительно 10 минут. Варить надо на слабом огне, чтобы ишли-кюфта не развалилась. Подавать кюфту в большом блюде с дольками лимона и зеленью.

Котлеты из фасоли с кукурузой

Кукуруза консервированная — 1 банка, лук — 1 шт., масло растительное, овсяные хлопья – 1 стакан, перец, соль, фасоль консервированная красная — 3 банки, яйцо — 1 шт.

Лук нарезать полукольцами, обжарить на масле до золотистого цвета. Из фасоли слить жидкость, пропустить ее и лук через мясорубку. Кукурузу без жидкости, измельченные хлопья и яйцо добавить в фарш, посолить, поперчить. Из полученной массы сформировать котлеты и обжарить их на растительном масле.

Куриные паровые котлеты

Курица — 500 г., картофель — 2 шт., соль — 1 щепотка, яйцо — 1 шт.

Картофель отварить и растолочь в пюре. Взбить яйцо и ввести его в картофель, когда он слегка остынет (иначе яйцо сварится и не даст клейкости). Курицу пропустить через мелкую решетку мясорубки. Посолить. Перемешать фарш с картофельным пюре. Слепить котлетки. Готовить в пароварке 20 минут.

Фаршированные котлеты из рыбы

Судак — 1 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., яйцо — 2 шт., свекла — 1 шт., соль.

Очищаем рыбу (судак или любая чешуйчатая рыба) от кожуры и костей, пропускаем через мясорубку. Очищаем лук и морковь, нарезаем маленькими квадратиками, обжариваем на подсолнечном масле и вместе с рыбой снова пропускаем через мясорубку. Добавляем в полученную массу яйца, соль, подсолнечное масло и формируем котлеты. Наливаем немного воды в кастрюлю, на дно укладываем сырой лук, морковь и свеклу. Поверх овощей укладываем котлеты и варим два часа.

Котлеты из вареной говядины с майораном

Говядина — 1 кг., лук — 2 шт., яйцо — 4 шт., масло сливочное — 1 пачка, сметана – 500 г., панировочные сухари — 4 ст. л., масло растительное — 2 ст. л.

Взять остывшую вареную говядину из бульона, очистить от пленок и жил и нарубить мелко с 2–3 луковицами. Добавить ложку растопленного сливочного масла, 2–3 яйца, измельченный в порошок майоран, соль. Можно также положить немного сметаны. Из этой смеси сделать котлеты, смазать с обеих сторон яйцом и обвалять в сухарях. Жарить до готовности.

Кенигсбергские клопсы

Для фарша: 500 г говядины с жирком, 300 г жирной свинины, 200 г шпика, 2 яйца, 1/3 белого батона, 1 луковица, 1 ст. л. каперсов, 4 ст. л. лимонного сока, майоран, паприка, черный перец, соль и сахар.

Для соуса: 500 мл мясного бульона, 1 ст. л. каперсов, 150 мл белого сухого вина, 2 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. муки, 150 мл сливок 20 %, 1 ч. л. вустерского соуса, соль и черный перец.

Совет: клопсы можно отваривать в мясном бульоне, который не должен сильно бурлить. Потом отвар можно использовать для фарша.

Срезать с хлеба корочки и замочить в воде. Мясо со шпиком пропустить через мясорубку (крупная решетка). Измельчить в блендере лук. Добавить к мясу. Положить туда же замоченный хлеб. Добавить яйца, пряности и посолить. Перемешать фарш руками очень тщательно. Добавить измельченные каперсы. Перемешать. Слепить круглые тефтели диаметром сантиметров 5.  Отварить клопсы в воде с добавлением лимонного сока, соли и сахара. Можно положить перец горошком. Муку обжарить в сливочном масле до кремового цвета. Добавить бульон, вино и сливки. Поварить немного, помешивая. Добавить в соус каперсы, вустерский соус, посолить и поперчить. Прогреть еще пару минут, чтобы соус загустел. Выложить в соус клопсы, прогреть пару минут, выключить и дать настояться.

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