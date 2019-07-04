Вкусные закуски для пивной вечеринки

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Раки

Раки свежие — 1 кг, рассол огуречный — 0,5 л, масло растительное — 2 ст. л., соль — 40 г, лавровый лист — 1 шт., перец душистый — 3 шт., стебель укропа с зонтиком.

Налить в кастрюлю 1,5 л воды, добавить соль и пряности, довести до кипения, положить раков и варить 5 минут после закипания. Добавить огуречный рассол и растительное масло, варить еще несколько минут. Оставить раков в отваре еще на полчаса, чтобы они настоялись и пропитались. Подавать с ломтиком лимона и зеленью.

Колбаски с капустой

Филе свиное постное — 300 г, говядина постная — 150 г, лук-шалот — 3 головки, оболочка для колбасок — 60 см, капуста квашеная — 250 г, лук репчатый — 1 шт., стебли сельдерея — 2 шт., перец красный острый — 0,5 шт., сахар — 100 г, уксус винный белый — 100 мл, хлебные крошки свежие — 25 г, имбирь молотый — 0,5 ч. л., кориандр молотый — 0,5 ч. л., орех мускатный молотый — 0,5 ч. л., кардамон, зелень петрушки резаная — 1 ст. л., масло растительное, горчица медовая, тмин молотый, соль, перец белый свежемолотый.

Квашеную капусту отжать, добавить нарезанные репчатый лук, сельдерей, острый красный перец, щепотку тмина, перемешать. Сахар и уксус поместить в небольшой ковшик и нагреть на медленном огне, помешивая до растворения сахара. Довести до кипения, снять с огня и вылить в квашеную капусту. Хорошо перемешать, закрыть и отставить в сторону. Мясо нарезать кубиками и дважды пропустить через мясорубку. Лук-шалот порубить, положить в посуду с хлебными крошками, специями и петрушкой, перемешать, приправить. Оболочку для колбасок замочить на полчаса, ополоснуть и наполнить при помощи насадки на мясорубку, периодически перевязывая. Поджарить колбаски на сковороде. Подавать с квашеной капустой и медовой горчицей.

Луковые кольца в кляре

Лук репчатый — 2-3 шт., яйца — 3 шт., сметана 15-20 %-я — 3 ст. л., мука пшеничная — 5 ст. л., масло растительное, соль, перец черный молотый.

Лук очистить, нарезать кольцами, посолить и поперчить. Отделить белки от желтков. Добавить в белки щепотку соли, черный молотый перец и другие специи по вкусу. Взбить миксером в пену. Смешать желтки со сметаной и тоже взбить. Влить желтково-сметанную смесь в белки, постоянно помешивая. Ввести половину муки. Перемешать, всыпать оставшуюся муку и снова перемешать. Налить в глубокую сковороду растительное масло, нагреть до появления легкого дымка. Окунуть луковые кольца в кляр и обжаривать во фритюре 2-3 минуты партиями по 4-6 штук. Готовые кольца выложить на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки масла, и подавать.

Кебаб с овощами и курицей

Грудки куриные — 400 г, лаваш тонкий — 4 шт., огурцы — 2 шт., перец болгарский — 1 шт., морковь — 1 шт., листья салата — 100 г, йогурт натуральный — 4 ст. л., чеснок — 3 зубчика, масло оливковое — 1 ст. л., лук репчатый сладкий — 2 шт., паприка — 0,5 ч. л., соль, перец черный молотый.

Морковь, лук и чеснок очистить. Мясо посолить, добавить специи, перемешать и оставить на 15 минут. Перец и огурец нарезать тонкими ломтиками, морковь натереть на терке для корейской моркови, лук нашинковать. Мясо обжарить на разогретом масле до румяной корочки. Добавить перец, половину моркови, лук, соль и слегка обжарить. Лаваш смазать соусом из йогурта и измельченного чеснока. Положить на него листья салата и все остальные ингредиенты. Свернуть лаваш в рулет и подавать.

Свиные ребрышки «медовые»

Ребрышки свиные — 1 кг, мед жидкий — 4 ст. л., соус соевый — 2 ст. л., вино белое сухое — 100 мл, сок лимонный — 2 ст. л., соус вустерский — 1 ч. л., перец чили молотый — 0,25 ч. л., чеснок — 1 головка, масло оливковое — 3 ст. л.

Чеснок очистить, каждую дольку разрезать вдоль на две части и слегка обжарить на оливковом масле. Добавить 3 ст. л. меда, соевый и вустерский соус, лимонный сок, белое вино и перец чили. Перемешать. Нарезать ребрышки на куски, положить в получившийся маринад и отправить в холодильник на 2-3 ча­са. Смешать 1 ст. л. меда с 1 ст. л. воды. Вынуть ребрышки из маринада, обсушить бумажным полотенцем. Разогреть духовку до 180 °С. Противень застелить фольгой и запекать ребрышки в течение 25 минут. В процессе приготовления смазать их медовой водой. Перевернуть ребрышки и готовить так же еще 25-30 минут. Маринад перелить в сковороду, добавить 50 мл воды, готовить на медленном огне около 10 минут, затем полить готовые ребрышки.

Сырные шарики

Сыр — 200 г, яйца — 3 шт., чеснок — 2-3 зубчика, мука — 1-2 ст. л., сухари панировочные, масло растительное, соль, перец черный молотый.

Сыр натереть на терке, посолить и поперчить по вкусу. Добавить яйца, пропущенный через пресс чеснок, муку и вымесить. Сформировать из полученной массы шарики, обвалять их в сухарях и обжарить до румяной корочки в большом количестве растительного масла. Выложить шарики на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло, и подавать.

Брецели по-баварски

Мука — 3,25 стакана, сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., дрожжи сухие — 1 ч. л., масло сливочное — 30 г, масло растительное — 1 ч. л., сода — 0,5 стакана, яйца — 1 шт., соль крупная для посыпки — 2 ч. л.

Растворить в стакане теплой кипяченой воды сахар и соль, всыпать дрожжи и оставить на 10 минут. Добавить в смесь муку и сливочное масло, замесить тесто, выложить в миску, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на час-два, пока тесто не увеличится в объеме в два раза. Смазать руки и рабочую поверхность растительным маслом. Раскатать тесто, нарезать полосками, выложить их в форме подковы, концы скрестить и хорошенько зафиксировать. Влить в кастрюлю 8 стаканов воды, всыпать соду, довести до кипения и выключить огонь. Каждый брецель окунуть на 30 секунд в раствор соды, уложить на смазанный маслом противень, смазать взбитым желтком, посыпать крупной солью и выпекать либо 12 минут при 230 °С (брецели будут мягкими), либо 40-50 минут при 180 °С (брецели будут твердыми). Дать полежать — и подавать.