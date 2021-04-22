Владельцам старых автомобилей придется убирать их со дворов

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Со следующего года во дворах многоквартирных домов будет больше парковочных мест. Сейм обязал владельцев неиспользуемых машин не держать их в местах общего пользования. Новый закон вступит в силу с 2022 года.

В четверг Сейм принял поправки к Закону о безопасности дорожного движения и к Кодексу об административных правонарушениях.

Транспортные средства должны быть убраны со дворов, если они не могут использоваться из-за очевидных дефектов или внешних признаков, если они более трех месяцев не имеют права участвовать в движении или если они за этот же срок не были зарегистрированы или сняты с регистрации.

За нарушение в первый раз владелец автомобиля будет предупрежден, за повторное нарушение ему грозит штраф от 140 до 300 евро. Предусмотрена возможность конфискации автомобиля.

Информация ЛК по сообщению BNS