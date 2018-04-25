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Владельцев призывают снести незаконно установленные гаражи в Вильнюсе

Nuotrauka vilnius.lt

Владельцев незаконно установленных металлических гаражей в Вильнюсе призывают до конца сентября добровольно освободить государственную землю, на которой на протяжении нескольких десятилетий установлены металлические гаражи.

Освободившаяся после выноса гаражей территория будет использована для развития более удобной инфраструктуры для вильнюсцев: для создания общественных рекреационных зон, под строительство новых автомобильных дорог, пешеходных и велосипедных дорожек.

Администрацией Вильнюсского городского самоуправления предпринимаются решительные меры по искоренению находящихся в городе металлических гаражных массивов. В настоящее время в Вильнюсе установлено около 10.700 металлических гаражей, массивами которых занят 51 гектар государственной земли, необходимой для нужд горожан. Занятая массивами площадь – это почти девять футбольных полей или почти треть территории Вингисского парка.

«Металлические гаражи в Вильнюсе большей частью находятся в запущенном состоянии, возле них разбросан мусор, гаражи ветшают и представляют угрозу для здоровья и имущества людей, а также для окружающей среды. Они уродуют лицо столицы и незаконно занимают государственную землю, которая нужна растущему городу под строительство более удобных дорог, велосипедных дорожек, под пространства для отдыха и игр», – говорит вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас.

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

К владельцам металлических гаражей не единожды обращались с призывом освободить землю, но по причине их вялой реакции было решено предпринять более решительные меры. Администрация Вильнюсского городского самоуправления вменяет владельцам гаражей до 30 сентября перенести металлические гаражи на принадлежащую владельцам землю или сдать гаражи в металлолом. Тем владельцам, которые сделают это своевременно, привести в порядок освобожденную территорию поможет самоуправление.

Со следующей недели староствами в находящихся на их территории гаражных массивах будут вывешены объявления с информацией о процедуре выноса гаражей. Владельцам надлежит сообщить соответствующему староству о выносе гаража или о начатой процедуре выноса, указывая свои данные и информацию о гараже.

«Мы надеемся, что владельцы гаражей будут настроены доброжелательно и освободят государственную землю, которой они пользовались на протяжении очень долгого периода без каких-либо более серьезных санкций. В том случае, если владельцы своих гаражей не вынесут, самоуправление будет вынуждено инициировать судебные процессы, что для владельцев будет чревато денежными штрафами и со стороны Национальной земельной службы», – утверждает В. Миталас.

Вместо гаражей – более удобная повседневная жизнь вильнюсцев

На месте некоторых гаражных массивов уже спланированы проекты, направленные на благополучие жителей города. Например, в Каролинишкес после удаления гаражей с улицы Сетино будет построен отрезок улицы длиной 250 м между улицами В. Мацюлявичяус и Р. Янкауско. На улице с двумя полосами движения с тротуаром для пешеходов и с местами для стоянки автомобилей также будет установлено новое освещение и приведены в порядок два перекрестка.

В Шнипишкес после выноса гаражей, находящихся на участке площадью 80 аров, между улицами Гедрайчю и Кинту, появится площадь для мероприятий, пешеходные дорожки, элементы малой архитектуры, освещение, детские игровые и спортивные площадки. Вильнюсцы в ходе неформального голосования решили, что данное пространство будет названо площадью Шнипишкю.

Нелегальные металлические гаражи, находящиеся на улице Кярнавес, препятствуют проведению реконструкции улицы Ширвинту. Из-за находящегося на государственной земле гаражного массива невозможно соединить велосипедные дорожки, проложенные возле улиц Ширвинту и Кярнавес. В настоящее время ведется процесс выноса гаражного массива, по завершении которого велосипедисты Вильнюса смогут радоваться удобной велосипедной трассой.

Превращаются в свалку мусора

Некоторые гаражные массивы не только препятствуют претворению в жизнь проектов развития города, но и представляют угрозу для здоровья жителей столицы, так как они превратились в стихийные мусорные свалки, выделяющие вредные для окружающей среды вещества.

К примеру, в гаражном массиве по улице Сетино на протяжении неустановленного периода накапливались отходы, которых гаражное товарищество, несмотря на постоянные внушения, в порядок не приводило. В конце концов в 2020 г. самоуправление по своей инициативе вывезло с территории 521 т смешанных отходов, 29 т шин, 114 куб. м строительных отходов и ликвидировало 635 куб. м водомоин. За ликвидацию отходов администрация самоуправления выставила гаражному товариществу счет на сумму 123 тыс. евро.

«Напоминаем, что после выноса гаража его владелец обязан вывезти и вещи, отходы, привести в порядок территорию, которая была занята под гараж и его эксплуатацию. До 30 сентября администрация самоуправления предлагает помощь – тем из владельцев, кто вынос металлических гаражей проведет самостоятельно, мы бесплатно поможем привести территорию в порядок. Все, кто с выносом гаража опоздает, привести территорию в порядок будут вынуждены своими силами либо им будет направлено требование возместить расходы на приведение территории в порядок», – отмечает В. Миталас.

Временные металлические гаражи в Вильнюсе и в других городах Литвы начали появляться еще в советское время. В ту пору исполнительным комитетом Совета народных депутатов было принято решение разрешить временно – на протяжении 3–5 лет – устанавливать и эксплуатировать металлические гаражи на свободной государственной земле. После реформы системы местного самоуправления функции исполнительных комитетов перешли к исполнительным органам местного самоуправления.

Больше информации: garazai.vilnius.lt

Информация vilnius.lt

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