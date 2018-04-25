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TOP,Бизнес,Новости,Политика

Владелец концерна MG Baltic Д.Моцкус прибыл свидетельствовать по делу о коррупции

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

В среду после обеда в Вильнюсский окружной суд, рассматривающий дело о политической коррупции, для дачи показаний прибыл владелец концерна MG Baltic Дарюс Моцкус.

В ходе досудебного расследования ему был предоставлен статус специального свидетеля. В суде она дал свидетельскую клятву.

На заседании суда в среду после обеда заслушивалась тайно сделанная должностными лицами трехчасовая аудиозапись встречи представителей концерна и бывшего лидера Либерального движения Элигиюса Масюлиса, которая состоялась 16 декабря 2015 года в столичном ресторане Meat Steak House.  Бывшего политика обвиняют во взяточничестве. 

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После прослушивания записи и опроса Д. Моцкуса, далее в среду планируется продолжить опрос и бывшего члена правления концерна, юриста  Романаса Раулинайтиса.

Бывший вице-президент концерна Раймундас Курлянскис в деле о политической коррупции подозревается в том, что давал взятки политикам за принятие выгодных для концерна решений.

В деле также обвиняются бывший парламентский либерал Шарунас Густайнис и экс-парламентарий, бывший «трудовик» Витаутас Гапшис. Член сейма Гинтарас Стяпонавичюс обвиняется в злоупотреблениях, без признаков взяточничества. 

В рамках дела официальные обвинения также предъявлены концерну MG Baltic, Партии труда и Либеральному движению.

Ни один из обвиняемых свою вину не признает, они говорят, что правоохрана проводила расследование тенденциозно.

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