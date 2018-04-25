Владелец концерна MG Baltic Д.Моцкус прибыл свидетельствовать по делу о коррупции

В среду после обеда в Вильнюсский окружной суд, рассматривающий дело о политической коррупции, для дачи показаний прибыл владелец концерна MG Baltic Дарюс Моцкус.
В ходе досудебного расследования ему был предоставлен статус специального свидетеля. В суде она дал свидетельскую клятву.
На заседании суда в среду после обеда заслушивалась тайно сделанная должностными лицами трехчасовая аудиозапись встречи представителей концерна и бывшего лидера Либерального движения Элигиюса Масюлиса, которая состоялась 16 декабря 2015 года в столичном ресторане Meat Steak House. Бывшего политика обвиняют во взяточничестве.
После прослушивания записи и опроса Д. Моцкуса, далее в среду планируется продолжить опрос и бывшего члена правления концерна, юриста Романаса Раулинайтиса.
Бывший вице-президент концерна Раймундас Курлянскис в деле о политической коррупции подозревается в том, что давал взятки политикам за принятие выгодных для концерна решений.
В деле также обвиняются бывший парламентский либерал Шарунас Густайнис и экс-парламентарий, бывший «трудовик» Витаутас Гапшис. Член сейма Гинтарас Стяпонавичюс обвиняется в злоупотреблениях, без признаков взяточничества.
В рамках дела официальные обвинения также предъявлены концерну MG Baltic, Партии труда и Либеральному движению.
Ни один из обвиняемых свою вину не признает, они говорят, что правоохрана проводила расследование тенденциозно.
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