Владелец концерна MG Baltic Д.Моцкус прибыл свидетельствовать по делу о коррупции

После прослушивания записи и опроса Д. Моцкуса, далее в среду планируется продолжить опрос и бывшего члена правления концерна, юриста Романаса Раулинайтиса.

Бывший вице-президент концерна Раймундас Курлянскис в деле о политической коррупции подозревается в том, что давал взятки политикам за принятие выгодных для концерна решений.

В деле также обвиняются бывший парламентский либерал Шарунас Густайнис и экс-парламентарий, бывший «трудовик» Витаутас Гапшис. Член сейма Гинтарас Стяпонавичюс обвиняется в злоупотреблениях, без признаков взяточничества.

В рамках дела официальные обвинения также предъявлены концерну MG Baltic, Партии труда и Либеральному движению.

Ни один из обвиняемых свою вину не признает, они говорят, что правоохрана проводила расследование тенденциозно.