Владимир Путин в Дамаске провел переговоры с Башаром Асадом

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Президент России Владимир Путин посетил с визитом Дамаск и провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Главы стран встретились в командном пункте группировки войск Вооруженных сил России.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны», — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС. Башар Асад поблагодарил Владимира Путина за визит и выразил признательность за помощь России в борьбе с терроризмом и в восстановлении мирной жизни в Сирии.

По дороге из аэропорта в командный пункт группировки войск Вооруженных сил России президент проехал по улицам сирийской столицы. «Путин отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни», — сказал Песков.