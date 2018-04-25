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Владимир Путин в Дамаске провел переговоры с Башаром Асадом

  • Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил с визитом Дамаск и провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Главы стран встретились в командном пункте группировки войск Вооруженных сил России.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны», — сказал Песков, слова которого приводит ТАСС. Башар Асад поблагодарил Владимира Путина за визит и выразил признательность за помощь России в борьбе с терроризмом и в восстановлении мирной жизни в Сирии.

По дороге из аэропорта в командный пункт группировки войск Вооруженных сил России президент проехал по улицам сирийской столицы. «Путин отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни», — сказал Песков.

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По его словам, в ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны.

8 января Владимир Путин посетит Стамбул с рабочим визитом и примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока». После этого должны состояться переговоры Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудят дальнейшее сотрудничество между странами, а также международные вопросы, в частности ситуацию в Сирии и Ливии.

NEWSru.com

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