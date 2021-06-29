Власти Беларуси хотят завершить интеграцию с РФ

Белорусский посол в России Владимир Семашко сообщил, что Беларусь хочет завершить план по экономической интеграции с РФ к 1 января 2022 года, пишет БЕЛТА.
Планируется создание общих рынков энергоресурсов и транспорта, унификация налогового и таможенного законодательства, а также переход к единой промышленной и сельскохозяйственной политике.
«Многое уже сделано в социальном плане, экономике, обороне и так далее. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Беларуси», — отметил Семашко.
Он также напомнил, что стороны заканчивают работу над 28 интеграционными картами.
По словам дипломата, Беларусь занимает четвертое место среди наиболее значимых торговых партнеров РФ.
Он сообщил, что в январе-мае этого года российско-белорусский товарооборот вырос на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее сегодня стало известно, что Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе Евросоюза Восточное партнерство и отзывает послов из-за санкий. В ЕС ответили, что этот шаг способствует росту напряженности.