Власти Чехии спустя полгода намерены отменить режим ЧС

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Правительство Чешской Республики готовится с 12 апреля смягчить жесткие карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек, пишет ТАСС. По словам политика, если на протяжении следующей недели эпидситуация в республике не ухудшится, то режим чрезвычайной ситуации, который был введен в начале октября прошлого года, будет отменен.

Так, власти намерены отменить комендантский час, действующий на сегодняшний день с 21:00 до 5:00, и запрет на передвижение между регионами.

Кроме того, ученики и студенты смогут вернуться за парты.

Как заявил Гамачек, с 26 апреля в Чехии смогут открыться магазины и предприятия оказания бытовых услуг населению. Также, при условии соблюдения повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности, возобновят работу террасы кафе и ресторанов.

По последним данным, в республике с населением 10,7 миллиона зафиксировано 1,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. При этом 1,4 миллиона жителей выздоровели, а 26 867 — умерли от осложнений болезни.

Ранее эксперты лаборатории Elisabeth Pharmacon в чешском городе Брно выявили ранее неизвестный штамм коронавируса. По их словам,новая мутация не является более опасной, чем британская или южноафриканская.