Власти ЕС к середине июля представят план на случай полного отключения газа из РФ

Подготовку плана она аргументировала тем, что российская сторона использует энергию как оружие. Фон дер Ляйен привела данные, согласно которым 12 стран ЕС сейчас напрямую затронуты частичными или полными отключениями российского газа.

Она отметила, что государства-члены ЕС располагают национальными чрезвычайными программами, но Евросоюзу в этой области также нужны европейское сотрудничество и совместные действия всех 27 стран союза.

«Мы должны быть уверенными, что в случае полного отключения (снабжения из России — ИФ) газ должен продолжать поступать туда, где он нам наиболее необходим. Мы должны быть уверенными, что можно положиться на европейскую солидарность. И мы должны защитить единый рынок, как и цепочку промышленного снабжения», — объяснила председатель Еврокомиссии.