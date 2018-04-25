Власти Эстонии планируют продлить чрезвычайное положение до середины мая

Фото Канцелярии Президента Эстонской Республики

Чрезвычайное положение в Эстонии из-за пандемии коронавируса, введенное изначально до 1 мая, будет продлено минимум на две недели. Об этом в воскресенье объявил министр финансов республики Мартин Хельме, сообщает ТАСС.

«Я даю совершенно четкий сигнал: мы не отменим чрезвычайное положение 30 апреля, — сказал он в эфире радиостанции TRE Raadio. — Мы должны сохранить эти меры».

Он уточнил, что режим ЧП могут продлить не менее чем на две недели. Критерием для оценки сроков чрезвычайного положения, по его словам, станет статистика новых случаев заболевания, а также госпитализаций из-за коронавируса.

В Эстонии общее число заразившихся коронавирусом в воскресенье достигло 1 309. За последние сутки в стране провели 899 тестов на коронавирус, из них положительными оказались пять — это самый незначительный прирост более чем за месяц. Накануне было диагностировано 46 новых случаев заражения, в пятницу — 51. Общее число умерших достигло 25.

13 марта правительство Эстонии ввело чрезвычайное положение в связи с пандемией, режим ЧП действует до 1 мая. 9 апреля правительство Эстонии приняло решение провести массовое тестирование на коронавирус в республике.